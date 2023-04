O que são peças statement e como usar?

As peças statement voltaram a dar o ar da graça nos desfiles de moda, vide Gucci, Prada e Moschino na Semana de Moda de Milão, com as tendências de outono/inverno. Esse é outro saldo da influência do estilo Y2K, que foi reaparecendo aos poucos e, agora, está mais intenso do que nunca. Mas, afinal, o que é um item statement e quais realmente estão em alta?

O que são peças statement?

Statement vem do inglês e a tradução para o português tem mais de um significado. Os que mais de adequam ao que estamos falando são: afirmação, declaração e comunicação. Então, estamos falando de peças que chamam tanta atenção que passam uma mensagem ou afirmação.

Em outras palavras, são roupas e acessórios que ocupam um lugar de destaque no look. Seja um cinto, uma bota, um colar, brinco ou um casaco – as jaquetas puffers são um bom exemplo disso. Esse itens trazem um je ne sais quoi paras as produções, podendo elevar ou não o visual.

“A peça statement pode ter qualquer característica! Ela pode trabalhar com cores, pedrarias, beneficiamento de tecido, texturas, volume, modelagem, estranhamento, não-obviedade, (uma chapéu em forma de sapato, por exemplo), surrealismo, formas geométricas em excesso”, explica a consultora de estilo Andreza Ramos. “Por serem peças bastante individuais e por não possuírem um ‘demarcador oficial’, aquilo que é statement pra mim, pode ser extremamente básico para o outro e vice-versa.”

O que deve vir forte de tendências statement?

A stylist e consultora de estilo Talitah Sampaio, adiantou quais trends devem aparecer no inverno: acessórios de cabeça, como bucket hats de pelúcia, lenços, chapéus e polainas, seguindo o balletcore. “São peças que vieram dos anos 2000 e que vão apontar muito agora nessa nova temporada”, explica. Ela também aposta nas gravatas e jaquetas de couro no estilo Motomami, bem bikercore.

Como usar peças statement

Usar esse tipo de trend pode parecer complexo, mas não é. Para quem está começando a se aventurar por looks mais criativos, a dica de Andreza Ramos é usar essa peça nova com outra que seja a sua favorita. “A lógica por trás desse pensamento é tentar, inicialmente, causar o menor desconforto e impacto possível, criar familiaridade e fazer com que você ainda se reconheça ao se olhar no espelho.”

A ideia disso é diminuir o choque de um item muito diferente. Essa tendência tem uma proposta que precisa fazer sentindo pra quem está usando. Do contrário, vai gerar um desconforto e “essa insegurança tira todo o poder da peça”, completa Andreza. Ela também sugere começar com algo que você gosta muito, no caso dela, são os anéis.

Já o stylist Caio Sobral é do time blazer, ele acha que todos precisam de um. “Dentro do universo de acessórios, os sapatos também são um bom investimento para acrescentar e elevar o look. Scarpins com bicos ultra finos e botas com aplicações podem fazer a diferença”, indica Caio.

Não tenha medo de usar a criatividade no look

Os três especialistas concordam que cada um pode usar o que quiser, sendo minimalista ou não. Quer um look bem ousado? Se jogue nas tendências e seja feliz. “Em meu ponto de vista, o escandaloso está mais em quem vê do que em quem usa”, diz Caio Sobral. “Seja você mesmo! Está muito na moda ser você mesmo, é uma coisa incrível”, completa Talitah Sampaio.