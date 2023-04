Roube o look: 3 visuais com blazer para surpreender

Acompanhar as tendências não é fácil, mas você sempre pode contar com um blazer atemporal para acertar nas produções. Amados por celebridades, influenciadores e seus colegas de trabalho, são unanimidade entre quem gosta de moda — em todo closet, há pelo menos um —, e servem inclusive para composições divertidas e sexy. Se você quer aproveitar a peça que usa no escritório para looks que surpreendem, a Claudia te ajuda!

Marrom nada básico

Sofisticação, elegância e modernidade são características centrais do blazer, e não precisamos dizer adeus para ter um look nada óbvio. Você já imaginou puxar o braço da peça até a metade? O chapéu de praia e óculos são outros itens responsáveis por sair da mesmice.

Blazer colorido com moletom? Aposte!

Continua após a publicidade

Se a busca é por um visual totalmente descolado, usar cores que não as sóbrias é o que faz diferença. Rosa e azul, por exemplo, não são esperados em um look com blazer, o que torna a composição mais surpreendente e diferenciada. Além disso, usar peças como o moletom, conhecido por sua casualidade, dá o toque final ao look.

Pronta para o lazer

Por ser sofisticado, trazê-lo para looks mais informais sem ficar totalmente causal pode ser uma dificuldade. Sorte a nossa que podemos usar de inspiração a mistura do blazer com a saia midi plissada e um tênis! Bolsa e óculos complementam o look, que diz: não é preciso abandonar a diversão ao vestir a peça!