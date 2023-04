Kate Middleton: 5 inspirações de looks para usar no trabalho

Não há dúvidas de que a Princesa de Gales está entre os membros mais elegantes da família real britânica. Seja com vestidos midi ou com terninhos de bom corte, ela tem um estilo clean e sofisticado que inspira muitas mulheres. Para o ambiente profissional, então, suas produções são um prato cheio! Para te inspirar, separados 5 looks de Kate Middleton para usar no trabalho.

Blazer branco com calça de alfaiataria

O combo calça de alfaiataria e blazer é o mais clássico para o trabalho, e funciona muito bem para ficar confortável na meia-estação. Aqui, Kate apostou na combinação de preto e branco, em um monocromático discreto e sofisticado.

Vestido midi: um dos favoritos de Kate Middleton

O vestido midi é outra ótima pedida para o ambiente profissional, já que é elegante, mas ao mesmo tempo moderno. A cor, aliás, está em alta e é uma das apostas para o outono! Para completar, vale imitar a princesa, com scarpin, ou apostar em opções mais confortáveis, como o Oxford ou mesmo o tênis.

Saia midi com blusa de gola alta

Em outro compromisso real, Kate Middleton apostou na saia midi com estampa Pied De Poule, considerada clássica. Para completar, blusa lisa de gola alta, bota preta e trench coach, que pode facilmente ser substituído pelo blazer.

Continua após a publicidade

Terninho burgundy

Nada mais apropriado para o escritório que o bom e velho terninho de alfaiataria, que ganhou um charme extra no burgundy (ou borgonha), cor sempre bem-vinda na temporada de frio. A blusa de lã branca poderia facilmente ser substituída por uma camisa ou, para quem gosta de um toque de casualidade, camiseta!

Tudo azul!

Kate mais uma vez mostrando a elegância dos looks monocromáticos, desta vez usando diferentes tons de azul. A camisa de laço é um charme, e fica perfeita com blazer, trench coat ou mesmo uma jaqueta leve.

E então, inspirada?