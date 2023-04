O outono está entre nós, e o clima já começa a dar sinais de que deve esfriar! E, neste ano, a temporada tem tudo para ser não só elegante, como também moderna e confortável. Não acredita? Então vem com a gente conhecer 5 tendências de jaqueta para a meia-estação.

Quimono

Ok, sabemos que não é exatamente uma jaqueta, mas a verdade é que o quimono voltou e está com tudo! Ótima opção de terceira peça para aqueles dias em que o clima promete um ventinho, mas sem esfriar demais, ela vem em tamanhos e padronagens diversas – bem longe daquele estilo praia de alguns anos.

Jaqueta bomber

Entra ano, sai ano, e a jaqueta bomber segue entre nós! Confortável e quentinha, ela vai do escritório ao happy hour. Para quem precisa de um look mais sóbrio, basta apostar nas opções com tecidos mais nobres e em cores sólidas e sóbrias, como o clássico preto.

Mas não se prenda, certo? As opções bem vibrantes prometem bombar (pedimos desculpas pelo trocadilho) em 2023, e as estampadas são sempre escolhas urbanas, modernas e cheias de personalidade.

Jaqueta cropped

A jaqueta cropped fez sucesso lá fora, e o feito deve se repetir por aqui. Despojada e leve, é uma boa aposta para usar com vestidos midi (outro destaque da temporada) e peças de cintura alta.

A boa e velha jaqueta jeans

Com jaqueta jeans não tem erro: você fica estilosa, se protege do vento e sem aquecer demais. Ela segue firme e forte na moda meia-estação, inclusive com o acabamento tie-dye, que voltou ao foco no verão e não deve ser abolido tão cedo.

Jaqueta biker

E, claro, ainda na onda do bikercore, a jaqueta de couro segue como opção para quem gosta de um visual descolado. Ao contrário do que muita gente imagina, o material não aquece muito, mas protege do vento.

E você, já tem suas favoritas?