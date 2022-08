Bikercore: o estilo motociclista chique de Rosalía e Julia Fox

A moda consegue abranger as mais distintas inspirações, desde obras de arte, músicas, filmes e até mesmo a motocicletas. Falando nelas, você já ouviu falar da bikercore? Essa estética fashionista com elementos biker se tornou popular nos últimos meses. Após dominar as grifes, como Balenciaga e Balmain, e o estilo das famosas, como Julia Fox, Bella Hadid, Pabllo Vittar e Rosalía, que entrou com tudo no bikercore, tanto que seu álbum mais recente, Motomami, tem uma identidade inteira em torno disso, vem ganhando espaço!

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

Ok, mas quais são as referências dessa estética? Não tem muito segredo, jaquetas de couro pesadas, modelagem ampla, peças estruturadas, luvas e óculos com uma pegada futurista e bom, uma boa dose de atitude originária de movimentos punk dos anos 1960 e 1980.

Essa moda já teve fases: o próprio movimento punk e rock e a febre da Von Dutch nos anos 2000, surgem aqui como uma fonte de referência para essa renovação. Diferente das referências citadas, a versão bikercore 2022 tem uma pegada que vai além de apenas looks com muito couro.

As grifes incorporaram a estética de diversas formas: a Dior trouxe as luvas de moto e bolsas com listras de corrida na coleção outono/inverno 2022, enquanto a Saint Laurent e Alexander McQueen apresentaram uma variedade de jaquetas de motoqueiro. E a Diesel incorporou essa tendência em minissaias e em acessórios com o logotipo da marca.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Balmain (@balmain)

Aqui no Brasil, as representantes do movimento são a Forca Studio e Bold Strap (que contou com a atriz e modelo Camila Queiroz abrindo no São Paulo Fashion Week N53 no maior estilo motoqueira), com peças estruturadas e bem mais pesadas, semelhante ao que foi apresentado em marcas estrangeiras.

Continua após a publicidade

Além de movimentos musicais, ainda no universo da cultura pop temos o personagem Akira, criado por Katsuhiro Otomo, que é um ótimo exemplo dessa tendência tanto no mangá, quanto no longa-metragem lançado em 1988. Ele traz as roupas, a vibe rebelde e a estética futurista. Se ficou curioso, o filme Akira está disponível na Netflix.

Veja inspirações de looks bikercore

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pabllo Vittar (@pabllovittar)