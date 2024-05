Estilo Minimalista: 3 inspirações de looks chiques para usar já

O estilo minimalista não sai de moda. Num mundo de rápidas tendências, ele é a aposta de mulheres que procuram praticidade na hora de se vestir e desejam peças chiques e certeiras para evitar o consumo desenfreado.

Mas ninguém precisa usar a mesma combinação de sempre, certo? Pensando nisso, separamos looks atemporais que transmitem sofisticação, não são nada óbvios, mas são fáceis de replicar.

Conjunto bege para um estilo minimalista

O minimalismo na moda remonta ao estilista espanhol Cristóbal Balenciaga.Desde os anos 1950, Balenciaga voltou suas criações à identidade, leveza e praticidade.

Esse novo olhar foi o responsável por modificar a alta costura feminina e trazer um desejo diferente à industria. Foi então que o uso de menos elementos em um visual ganhou notoriedade por ser caracterizado como atemporal.

Continua após a publicidade

Estilo minimalista all black

Quando o minimalismo passa a ser encarado como um estilo de vida, as pessoas desse movimento começam a usar formas mais retas e cores mais neutras. A ideia era ter um guarda-roupa mais inteligente e funcional, evitando o consumismo desenfreado.

É que os itens mais básicos garantem uma variedade de propostas suficientes para o dia a dia e permitem que a pessoa vá do trabalho ao lazer com essas roupas, diminuindo as compras.

Cores básicas estão presentes no estilo minimalista

Durabilidade e atemporalidade são características fundamentais para as peças de quem procura uma relação mais saudável com o meio ambiente.

E nada disso significa que a pessoa precisa abrir mão de seu estilo próprio, até porque os elementos da moda minimalistas podem ser combinados facilmente, possibilitando a criação de looks com a cara de quem o veste. Nos três visuais deste Roube o Look, por exemplo, não falta personalidade.