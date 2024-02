As bolsas de palha são tendência. Roube o look

As bolsas de palha saíram da praia diretamente para as passarelas, ruas e festas. Elas ganharam a rotina de mulheres que apostam em formatos inusitados e cores diferentes para transmitir seu estilo próprio. Assim como a gente, esse público acredita no poder do acessório para além dos dias de sombra e água fresca.

O traçado de palha tem origem incerta, mas é datado do período do Egito Antigo. O modelo que conhecemos hoje, criado a partir da técnica, porém, surgiu em 1950, com a sacola de palha para o mercado.

Nas décadas de 1960 e 1970, Jane Birkin inova ao usar a cesta de vime como acessório, o que populariza e expande a utilidade da bolsa. Neste Roube o Look, separamos algumas para você apostar.

Bolsas de palha no look praia

As composições com bolsa de palha estão cada vez mais comuns em ambientes fora da praia.

Quando as fashionistas ousaram vestir modelos com a técnica do trançado em ambientes fechados ou cidades distantes do litoral, muitos acreditaram que se tratava de uma tendência passageira, mas a verdade é que ela tem durado (e muito).

Look elegante com bolsa de palha

Nenhuma composição é tão especial quanto aquela que respeita seu conforto e estilo pessoal. Nada disso, porém, significa que você precisa abandonar acessórios e roupas que estão em alta no momento. A verdade é que você pode incrementar ao seu visual as trends, de modo a variar um pouco o look.

A bolsa de palha, por exemplo, pode entrar em produções elegantes e modernas, inclusive quando há a presença de blazers, calças de alfaiataria e outras roupas conhecidas por sua seriedade. O segredo é escolher cores e elementos que vão de encontro.

Look colorido com bolsa de palha

Todo verão é marcado por cores, leveza e intensidade, pelo menos nas roupas. No Brasil, os dias são mais ensolarados e incluir essas características nas suas vestes é uma maneira de se conectar com o ambiente do qual se faz parte.

Nesse caminho, a bolsa de palha, produzida artesanalmente, resgata esse ideal e ainda equilibra a junção de roupas.