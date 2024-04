Slingback é o sapato tendência da vez; confira três formas de usá-lo

Basta olhar para os pés de manequins, fashionistas e celebridades para descobrir o sapato tendência de 2024: o slingback. O sapato é geralmente fechado na dianteria e aberto na parte de trás, mas com uma tira afivelada que envolve o calcanhar, e ganhou fama depois de reinterpretações da Miu Miu, Prada, Chanel e outras grifes. Para quem deseja ficar atualizada, vale a pena conferir estes três visuais.

Look monocromático com slingback

O modelo foi popularizado nos anos 1950 pela Chanel, graças à criação do icônico slingback bicolor. Ele foi pensado pela própria Coco Chanel e começou a ser comercializado em 1957. Ao usar bege no calçado, a ideia da estilista era alongar as pernas de suas clientes, enquanto o preto na parte frontal serviria para dar a impressão de que o tamanho do pé diminuiu. Deu tão certo que eles ficaram conhecidos como “os novos sapatos de Cinderela”.

O slingback bicolor também trouxe versatilidade para o mundo dos calçados, que até então não fabricava saltos com essa característica. A tira na parte traseira e o tamanho baixo do salto permitiam às mulheres mais conforto e liberdade do que as opções mais desejadas até aquele momento.

Com o passar do tempo, diferentes marcas trouxeram novas propostas de saltos ao mercado, tudo para alcançar todos os gostos. Quem conseguiu cair nas graças do público foi a Prada, com o slingback preto e triangular, que comunica não só sofisticação, como também poder. Ele cabe em composições criativas, elegantes e até românticas.

O slingback vai bem em composições básicas

O slingback nem sempre precisa de glamour, inovação ou coisa do gênero. Produções básicas têm tudo a ver com o sapato, que entrega destaque em qualquer visual que seja colocado. Inclusive, a camisa social e a calça jeans nunca mais serão sem graça depois que você calçar esse modelo em seus pés.

Ainda vale destacar a capacidade de conforto que ele oferece por seu tamanho e forma de fechamento. Quem trabalha em empresas cujo dress code exige um salto alto pode se adaptar melhor a ele.

Slingback prateado com vestido laranja

O slingback prateado está entre os favoritos das fashionistas, tudo porque ele traz brilho para composições criativas, luxuosas e autênticas. Não ter medo de combinar as cores é a principal dica para quem deseja a opção, que vai muito bem em eventos como casamentos, formaturas e outras festas que exigem um closet mais preparado.

