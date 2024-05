Estilo coquette: visual ultrafeminino com babados é tendência

Depois de laços, sapatilhas e cores pastel dominarem a moda, chegou a vez dos babados aparecerem em camisas, saias e vestidos. Não á toa: o estilo coquette – uma estética com símbolos associados à feminilidade – é um fenômeno que abrange elementos como a aplicação.

O visual ultrafeminino não é exatamente novo, mas tem ganhado novas interpretações. Desde que a Miu Miu levantou a bola do balletcore, as produções que exploram seu lado romântico têm viralizado nas redes sociais e é tendência de moda.

O público se reapropria do que antes era visto negativamente como “coisa de garota” para dar vazão ao seu estilo próprio.

Camisas com gola boneca provam sucesso dos babados

Parte desse fenômeno, a camisa de gola boneca serve para a composição de looks modernos, mas com um quê de tradição. Acontece que os babados surgiram no século 18 e, quando são utilizado em algum visual, remetem a uma “moda mais antiga”.

Ao mesmo tempo, equilibrar esse imaginário é possível ao apostar em modelagens de calças e bolsas de formatos diferentes, além do jeans.

Continua após a publicidade

Babados servem para transmitir romantismo

Os babados também resgatam a estética rococó de Maria Antonieta. A presença de aplicações em blusas que destacam a cintura e em saias são provas dessa ligação. Outro ponto é não haver medo de exagerar nos elementos.

Sobreposições surgem em looks com babados

A ascensão dos babados também é resultado da Portuguesa Girl, tendência que aposta em listras e combinações maxi, e da fama de marcas como Sandy Liang, Simone Rocha e Cecilie Bahnsen.

Não há como negar: elas têm provado que não há problema algum em ser “apenas um garota”.