Roube o look: estas são as cores da primavera, segundo a Pantone

Qual é a cor da primavera? Numa cartela que abraça do verde limão ao vermelho, a Pantone separou 20 possibilidades para 2024, a partir das semanas de moda de Londres e Nova York A seleção apostou na autoexpressão, no conforto e na autenticidade – sorte a nossa! Neste Roube o Look, escolhemos três opções da paleta para você se inspirar.

Para o dia

Entre as tendências da London Fashion Week, está o verde limão. Para uma produção estilosa e confortável, o tricô é uma excelente escolha – ainda mais na meia-estação. Sandália e bolsa pretas contribuem para a harmonia da composição.

Transmitindo alegria

Não é segredo: o azul bebê tem ganhado cada vez mais adeptos. Seja nos detalhes ou no look todo, a cor promete ganhar espaço nos mais diversos guarda-roupas. Para dias tranquilos, vale a camiseta e calça na mesma matiz. Junte as peças ao branco, nas sandálias e bolsa, e terá um visual completo.

No básico

O marrom faz parte do pódio. Não importa se você é discreta ou criativa, ele definitivamente tem algo a agregar às produções. Na proposta monocromática, camiseta, saia de couro e sapato de oncinha reinam!

