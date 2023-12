Pantone anuncia a cor do ano 2024: conheça a Peach Fuzz

Muito se especulou sobre a cor do ano 2024 da Pantone e ela foi revelada na manhã desta quinta-feira, 7 de dezembro. A eleita é a Peach Fuzz, um tom pêssego suave e aveludado que, de acordo com a marca, enriquece a mente, o corpo e a alma.

“Na busca por uma tonalidade que ecoasse nosso anseio inato por proximidade e conexão, escolhemos uma cor radiante com calor e elegância moderna. Uma sombra que ressoa com compaixão, oferece um abraço tátil e une facilmente o jovem ao atemporal”, explica Leatrice Eiseman, diretora executiva do Pantone Color Institute.

“Queríamos recorrer a uma cor que pudesse focar na importância da comunidade e da união com outras pessoas.” Pantone

O estudo de comportamento realizado pela Pantone, aponta que em momentos de turbulência, a necessidade de carinho, empatia e compaixão torna-se cada vez mais tendência, assim como a imaginação de um futuro mais pacífico.

“Com isso em mente, queríamos recorrer a uma cor que pudesse focar na importância da comunidade e da união com outras pessoas. A cor que selecionamos precisava expressar nosso desejo de querer estar perto de quem amamos e a alegria que sentimos quando nos permitimos entrar em sintonia com quem somos e apenas saborear um momento de silêncio e solidão”, descreve o site oficial da marca.

Para a Pantone, a Peach Fuzz desperta a sensação de um abraço caloroso e acolhedor e transmite uma mensagem de compaixão e empatia. Além de ajudar a calibrar prioridades, como saúde e bem-estar, tanto mental como físico, e a valorização do que é especial – o calor e o conforto de passar tempo com amigos e família, ou simplesmente reservar um momento para si.

Na aplicação, a marca aponta que o tom pêssego desperta instintivamente o desejo de estender a mão e tocar. “Transmitindo uma mensagem de tato que transparece em texturas aveludadas, acolchoadas e peludas, luxuosamente calmantes e suaves ao toque. É uma cor envolvente que desperta nossos sentidos para a presença reconfortante do tato e do casulo”, aponta Eiseman.

A introdução da Peach Fuzz na decoração é apontada como uma construção de um ambiente acolhedor e que desperta segurança. A cor do ano 2024 da Pantone é entendida como uma ferramenta que oferece sensação de calor suave e pode aparecer em uma parede ou atuando como um destaque dentro de um padrão.

