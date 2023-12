3 visuais únicos para usar no ano novo; roube o look

Réveillon à vista, e escolher o look para a virada do ano é um desafio quase universal. Mas sempre há solução: planejar o visual com antecedência torna tudo mais fácil! Para um momento tão simbólico – o fim de um ciclo e o início de outro –, separamos três produções imperdíveis neste Roube o Look.

Para começar o ano bem

Sofisticação nunca é exagero, especialmente quando se celebra a passagem de um ciclo para o outro. Nada melhor, então, do que apostar em roupas bem executadas, com modelagem e detalhes adequados ao corpo. A saia de cetim e a blusa sem alças, nesse sentido, podem ser uma excelente combinação.

Para 2024, movimento!

Precisa de fluidez no próximo ano? Comece pelas roupas! Esqueça peças desconfortáveis ou superproduções que não permitem curtir a festa: o vestido longo, esvoaçante, é tudo o que você precisa para 2024.

Se a praia chamar, não deixe de ir!

Existe combinação mais brasileira do que dourado e crochê? Se você, assim como a gente, é apaixonada por esse combo, não deixe de incluir o salto e a saia, respectivamente nesses modelos, à sua lista de compras. O óculos e a bolsa dão aquele up importante para a virada.

