Celso Kamura dá dicas para maquiagem de Natal impecável

A contagem regressiva para as festas de fim de ano já começou e, entre a preparação para o Natal e o Ano Novo, estamos todas na correria pensando em como inovar no visual das festas. Afinal, ninguém quer usar as mesmas roupas todo ano! E assim como as roupas são um grande elemento na preparação para as comemorações de fim de ano, a beleza é tão importante quanto, porque não podemos entregar o look básico do dia a dia. Para te ajudar, Celso Kamura dá dicas e tendências para a maquiagem de festas.

O Natal e o Ano Novo pedem por um up na maquiagem, com brilho e cores ousadas, e te deixar ainda mais confiante durante as festas. E, é claro, também separamos as inspirações perfeitas para que você teste e crie looks criativos e, acima de tudo, extremamente festivos! Veja só:

Tendências de maquiagem para o Natal

Desde sombras ousadas para olhos coloridos até o uso de strass e glitter, as festas de fim de ano são o momento perfeito para que seu rosto se torne uma verdadeira tela de pintura.

“As maquiagens para festas de final de ano e Natal devem ter muito brilho e muita cor! Os makes podem ter glitter, cores metálicas como azul, verde, roxo, dourado e cobre, e as mais tradicionais, como o delineado gatinho preto e a boca vermelha, um clássico de Natal”, aponta o beauty artist sobre a beleza de fim de ano.

O estilista também adianta que uma das tendências para o ano é uso de blush marcado nas têmporas, semelhante ao strawberry makeup que marcou a beleza de 2023.

Mas se você ainda está em dúvida de quais cores priorizar na beleza para as comemorações, que tal apostar nos clássicos? Kamura aponta o marrom, dourado, azul e tons metálicos terrosos como as principais tonalidades para a temporada, podendo vir acompanhadas por uma boca vermelha dramática e marcante.

“Já dentre as inovações do ano, você também pode aplicar um under shadow colorido, além de fazer uma pele no estilo glow com iluminador em pontos estratégicos”, recomenda.

Celso Kamura indica: fuja destes erros!

Um dos maiores pesadelos das festas: fazer sua maquiagem e ela não ficar perfeita! Todas queremos estar confiantes e uma maquiagem errada pode desabar com nossos planos e nosso humor.

“Dentre os principais erros que eu enxergo nesta época é carregar muito a pele, deixar a olheira muito branca e, claro, errar a maneira de aplicar o produto”, revela.

Além disso, ele conta que outro dos principais erros cometidos é a falta de equilíbrio na composição, com olhos, boca e blush marcados, dando um visual extremamente carregado.

“Eu costumo falar para as minhas clientes escolherem um foco, e aí dar atenção pra ele na make. Vai fazer um olho marcado, usa um lip gloss, vai fazer uma boca escura, pega leve no olho”, recomenda o beauty artist.

Principais dicas de Kamura para maquiagem de Natal

Não poderíamos deixar de perguntar as maiores dicas para make de fim de ano, não é mesmo? Para um visual glamouroso, Kamura destaca a necessidade de fazer uma pele leve – isto é, livre de exageros na aplicação dos produtos – além de tomar cuidado com a correção das olheiras, para evitar com que fiquem com um aspecto esbranquiçado ou, inclusive, que sejam visíveis mesmo com os produtos.

“Também recomendo escolher uma área do rosto para destacar, para evitar um visual desequilibrado. Além disso, use uma cor única de sombra, além de testar esse make antes do dia da festa, para não te atrasar no dia!”, coloca o profissional.

Dentre os produtos indispensáveis para compor a beleza das festas, Celso destaca uma boa rotina de skincare e o uso de um primer de qualidade, para que essa pele tenha uma durabilidade garantida.

Além disso, o profissional recomenda o uso de bases leves, além de um corretivo de alta duração e um pó mineral fino – tende a ter melhor selagem diante das recentes ondas de calor.

“Eu adoro um brilho para essas datas, gosto dos pigmentos com glitter ou dos produtos cremosos que trazem essa proposta. Também recomendo o uso de glitter nas sobrancelhas, uma pele mais glow, sem muita cobertura, além de um blush draping que vai até as têmporas. Gosto também dos tradicionais olhos marrom com contorno suave e das makes monocromáticas. A escolha da make vai depender do estilo da pessoa, qual tipo da festa que ela vai e do look que ela vai usar!”, finaliza Celso.

Inspirações de maquiagem para Natal e Ano Novo

Blush nas têmporas

Dentre as principais apostas de Celso Kamura para a maquiagem de fim de ano está o blush drapping, uma técnica muito usada na década de 1970, mas que tem voltado a ganhar espaço.

Para isso, ouse na escolha do seu blush favorito e coloque lentamente e em camadas até alcançar as têmporas da face – lembrando que é muito importante esfumar bem, para que o rosto não fique marcado.

Para esse look, seu foco central estará nas bochechas e nas têmporas, então priorize uma boca e olhos mais equilibrados.

Sombra dourada e under shadow

Celso Kamura também destaca o uso de sombras metalizadas em tons dourados, além do uso da técnica de under shadow – que se refere a aplicar sombra de olho na parte inferior dos olhos!

Por isso, nada mais justo do que juntar as duas tendências, não é mesmo? Aplique uma sombra dourada – pode ser cremosa ou em pó – nas pálpebras dos olhos e, depois, aplique – de forma leve – sombra verde na linha inferior dos olhos. Finalize com um delineado clássico e máscara para os cílios.

Inovando no delineado

Todos sabemos que o delineado gatinho é um clássico para todas as ocasiões, mas que tal dar uma inovada e fazer arte com ele? Para isso, aposte em um delineado gráfico que saiu direto do Polo Norte.

Você precisará de suas cores de delineador: vermelho e branco, e depois é só fazer uma trilha de doces de menta nos seus olhos. Para dar um up no design, que tal fazer desenhos delicados de flocos de neve?

O roxo é a cor das festas!

Kamura deixou bem claro que nem sempre precisamos ficar no básico, pois o roxo também é a cor perfeita para as festas. Por isso, que tal inovar e usar sombra roxa metalizada nas pálpebras dos olhos, finalizada com um delineado gatinho clássico?

E para implementar mais uma das dicas de ouro de Celso, opte por aplicar iluminador em pontos estratégicos, para deixar sua pele com um glow que somente as festas poderiam trazer.

