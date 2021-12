Very Peri: 10 looks com a cor do ano 2022 para se inspirar

Nesta manhã a Pantone anunciou a cor do ano e muitos comentários positivos surgiram. Very Peri é o nome da coloração inédita e de acordo com a empresa americana, essa tonalidade tem um sub tom vermelho vivificante. Essa cor foi escolhida através de estudos e muita análise de tendências. Um processo que ganha destaque todo ano. O tom da vez nos remete ao azul quase lavanda e já pode ser considerado o queridinho das fashionistas de plantão.

O que não podemos deixar passar é aquela pastinha anual com inspirações com looks, decorações, esmaltes e até cor de cabelo com o tema. A cor da vez traz uma sensação de criatividade no look e abre infinitas possibilidades para quem gosta de ousar no visual.

Enquanto 2021 a Pantone apostou no cinza “ultimate gray” e amarelo “illuminating”, a cor de 2022 traz mais dinâmica na paleta. Cor é comunicação, lembra? Combinação é o que não vai faltar, esse “roxo” é um pouco mais azulado e cai bem com cores quentes como o amarelo e também o vermelho. Dos acessórios aos calçados, esse tom ainda vai dar o que falar e já temos dicas boas para se inspirar. Segue a lista!