O brinco de Kate Middleton que é tendência seguida por Kendall Jenner

No último ano, Kate Middleton usou um par de brincos dourados durante uma visita ao País de Gales, que virou tendência! A venda das joias dispararam, segundo Hayley Jones, fundadora da marca do acessório, a Spells of Love, que recebeu pedidos de todo mundo. Oito meses depois, a modelo Kendall Jenner foi a influenciada da vez. Ela apareceu com as mesmas argolas de ouro usadas por Kate.

“Ter a Duquesa de Cambridge e Kendall Jenner usando meus brincos é tão surreal, eu não acho que algum dia vou entender! Ver as duas mulheres usando meus brincos foi tão incrível e ajudou muito meu negócio. Estou muito grata”, disse a criadora da joia em entrevista a People.

Na mesa da cozinha de casa, Hayley começou sozinha a empresa de joias. Após a duquesa de Cambridge aparecer usando uma de suas peças, ela precisou da ajuda de sua irmã, cunhada e do seu pai para administrar o negócio e a alta demanda de vendas.

“Todas as vezes, meu telefone enlouquece. Agora tenho muitos clientes nos Estados Unidos, Hong Kong, México, em toda a Europa, Japão e Austrália”, disse.

Kate usou as peças pela primeira vez como convidada de um noivado em agosto de 2020. Desde que a artista enviou o brinco, a duquesa já usou o par cinco vezes, incluindo em uma viagem no último Natal.

Já Kendall usou a joia em um ambiente mais casual inicialmente, durante um jogo do New York Knicks, no Madison Square Garden, em abril deste ano.

"Eu os enviei para ela e não ouvi nada por um ano. Aconteceu de clicar em um de seus stories do Instagram e vi que ela estava usando meus brincos e não pude acreditar! Eu amo Kendall e acho que seu estilo é incrível ", comentou Hayley. "Meu pai é um carteiro, então ele faz todas as entregas locais! Meus avós amam a família real, então eles têm sido tão felizes e meu avô [que infelizmente faleceu recentemente] estava tão feliz que comprava todas as revistas que apresentavam a Duquesa usando meus brincos e minha vovó os usava pela cidade, contando a todos que ela encontrava." A produção é realizada de forma consciente em relação ao meio ambiente. O ouro é reciclado e nenhum plástico é utilizado nas embalagens, já que a joalheria tem a sustentabilidade como foco. "Queremos ser o mais sustentáveis ​​possível, em vez de as coisas serem jogadas fora o tempo todo", apontou a criadora das peças icônicas.

