As cores de esmalte e os estilos de unha que são tendência para 2022

O verão 2022 promete ser vivaz e exuberante. “Seguindo a tendência de roupas, as cores de esmalte no verão prometem estar bem alegres. Um grande indício disso é a promessa da tendência do laranja, no mesmo tom da cor Pantone de 2022, que tem feito sucesso em todos os salões de beleza”, diz a analista de treinamento da rede de salões de beleza da gal, Vanessa Verdetti.

Outra cor a despontar para os próximos meses é o verde, que aparece com crescimento de 75% nas buscas de inspiração pelo Pinterest, por exemplo.

Algumas tendências, diz Vanessa, vão voltar com tudo em 2022, como as candy colors. “Elas aparecem principalmente em técnicas de degradê e negative nails”. Confira o degradê de candy colors:

Outra promessa de retorno, segundo Vanessa, é dos tons de azul para compor as space nails. Abaixo um exemplo de negative space nail:

As unhas neons também prometem voltar às mãos das brasileiras. “Mas numa apresentação diferente, aparecendo especialmente nas técnicas de decoração inglesinha, degradê de cores e space nails”, diz Vanessa.

Especialista indica formatos e estilos de corte de unhas que estão em alta

Além de falar um pouco sobre a nossa personalidade, os formatos de corte de unha também vão evoluindo e acompanhando as tendências de moda. Hoje em dia os formatos mais usados são: quadrado, arredondado, redondo, amendoado, bailarina e stilleto.

Vanessa explica que as tendências para o verão variam com o tipo de unha: natural ou com alongamento.

“Para as unhas naturais, os formatos que devem bombar são o redondo e o amendoado, por serem opções de corte que garantem mais praticidade à mulher durante o dia a dia e por não exigirem cuidados tão grandes para fazer a manutenção do corte das unhas”, diz Vanessa.

Para quem tem tempo e disposição fazer alongamento, o formato bailarina está em alta. “Apesar de exigir o dobro de atenção por conta do tamanho chamativo e pontas delicadas, é o corte que tem mais indícios de procura”, fala Vanessa.

A seguir, confira os detalhes dos seis formatos de corte de unha e veja qual deles mais combina com vocês:

Quadrado

“Esse formato é tradicional e discreto, geralmente indicado para quem busca transmitir sobriedade. É importante destacar que as pontas quadradas têm um índice de quebra de até 40% a mais do que nos formatos como as pontas arredondadas”.

Arredondado

“Transmitindo tendência a mudanças e um ar descolado, esse formato é uma versão da unha quadrada, mas com o arredondamento apenas das pontas”, diz Vanessa.

Redondo

“Sucesso dos anos 1980 por conta das novelas da época, esse corte de unha é tendência para unhas naturais e promete ficar em alta pelos próximos dois anos também”, fala Vanessa.

Amendoado

“Esse formato de unhas é uma tendência que veio dos Estados Unidos e geralmente é adotado por quem quer demonstrar poder e gosta de tendências. No Brasil, o corte amendoado começou a ser popularizado a partir da apresentação da Rihanna no Rock in Rio em 2015”, diz Vanessa.

Bailarina

“o corte de unhas que se assemelha à ponta de sapatilha de bailarina foi disseminado com técnicas russas e japonesas aqui no Brasil e geralmente acompanha pessoas com alongamento de unhas e que querem sair do tradicional formato quadrado. Esse corte exige mais atenção à rotina de cuidados com mãos e unhas pela delicadeza das pontas”, explica a analista de treinamento da gal.

Stilleto

“Esse formato de corte que foi trazido pelas russas possui a ponta bem extremada, podendo atingir até 4 cm somente nela. Esse corte pede cuidados em manusear objetos e transmite muita intensidade e radicalidade”, diz Vanessa. Veja este outro exemplo, com estilo mais pontiagudo: