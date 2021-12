Pantone divulga a cor inédita do ano 2022. Veja como combinar

A Pantone decidiu criar uma cor especial para eleger como a cor do ano de 2022. A marca produziu um tom de violeta, PANTONE 17-3938 Very Peri. “Uma tonalidade azul pervinca dinâmica com um subtom vermelho violeta vivificante que combina a fidelidade e constância do azul com a energia e a emoção do vermelho”, definiu a marca.

A cor violeta, o mais alegre e caloroso de todos os tons de azul estimula a criatividade e a inventividade em tempos de transformação, segundo o comunicado divulgado pela marca. “. À medida que emergimos de um período de intenso isolamento, nossas noções e padrões estão mudando”, diz o texto.

Segundo Laurie Pressman, vice-presidente do Pantone Color Institute, a cor reflete o que está acontecendo com a sociedade globalizada e reflete a busca das pessoas nesse momento. “A criação de uma nova cor pela primeira vez na história de nosso programa educacional de cores PANTONE Color of the Year reflete a inovação e transformação globais que estão ocorrendo. Enquanto a sociedade continua a reconhecer a cor como uma forma crítica de comunicação e uma forma de expressar e afetar ideias e emoções e se envolver e se conectar, a complexidade deste novo tom de azul com infusão de violeta vermelho destaca as possibilidades expansivas que estão diante de nós”, disse a executiva.

PANTONE 17-3938 Very Peri: Como combinar a cor de 2022

A empresa criou quatro paletas de cores para combinar com o Pantone 17-3938 Very Peri. Cada paleta transmite um clima diferente, ilustrando a versatilidade da cor, segundo a Pantone . Cada uma delas apresenta adicionalmente três combinações de cores sugeridas integrando PANTONE 17-3938 Very Peri. Todas elas estão disponíveis no site da Pantone.