Urban Decay lança nova paleta ‘Naked’ com tons que vão do rosinha ao roxo

A Urban Decay, marca californiana de maquiagens conhecida por criar uma das paletas de sombras mais vendidas do mundo todo, anunciou, nesta quarta (06), seu mais novo lançamento da categoria aqui no Brasil, a Naked Cherry.

E se você ama maquiagem colorida, tem motivos de sobra para comemorar. Isso porque a novidade, como o nome já adianta, é mais uma paleta da família-sucesso Naked, para olhos, que dessa vez traz doze diferentes cores de sombra em tons de cereja, do cor-de-rosa bem clarinho ao roxo escuro dramático.

A cartela, é claro, tem tudo a ver com as mais recentes tendências de beleza da estação: nela você encontra, além das nuances já citadas, um tom de coral, a cor de 2019 segundo a Pantone, e sombras em rosa vivo, que atualmente você vê nos olhos das principais influenciadoras de beleza do mundo. Vale ressaltar que todas as sombras da Urban Decay costumam ter boa fama por aí, muito por conta da ótima pigmentação.

Junto com a paleta, que mescla acabamentos foscos e metalizados, a linha completa da Naked Cherry conta, ainda, com opções de lápis de olhos e batons, em tonalidades que acompanham o conceito cereja.

Todos os produtos chegam às lojas físicas e virtuais da Sephora no Brasil a partir do dia 05 de março,e os preços variam entre R$ 349 (paleta de sombras), R$ 129 (lápis 24 horas) e R$ 89 (batons).