Do formal ao original: Veja qual é a tendência no look das jornalistas

A profissão de jornalista é envolvente por diversos fatores. Não só pelas notícias que nos envolvem de alguma forma, mas também pela entrega, carisma e jeito de cada profissional. A forma como elas se vestem também ganha atenção do grande público, afinal, moda também é comunicação. Um rosa claro ou um verde musgo, amarelo ovo ou aquele laranja suave, cada cor diz algo e cada look faz história no quesito inspiração. Conversamos com a Fernanda Graneiro que é gerente de Imagem e Estilo para entender melhor como funciona essa mensagem que cada look passa através dos telejornais.

1- Qual a maior vantagem de investir nas cores em looks e ambientes mais formais?

Quando inserimos nas nossas produções de trabalho, que costumam ser mais formais, pontos de cor e peças coloridas, revelamos parte da nossa identidade. Seja para trazer um elemento mais divertido como nos tons mais abertos e vibrantes (laranja, pink, verde) ou para contrapor os tons neutros como as cores terrosas (terracota, verde musgo, bege) o jogo de cores na produção personaliza o look e permite que você revele seus gostos e seu perfil de forma autêntica, sem sair da composição formal.

2- Que mensagem as estampas e cores passam para quem está assistindo?

A maioria das pessoas com certeza já viu aquela cartela de cores que diz o significado de cada cor, é interessante pensar em como as cores e os tons podem transmitir diferentes mensagens para quem as vê. Quando jornalistas de grandes jornais trazem em suas produções acessórios mais divertidos ou peças coloridas, podem passar uma mensagem mais jovial, enérgica e alegre. Além disso tudo, é legal poder se identificar com aquela pessoa que você assiste todos os dias na televisão e quando vimos produções de jornalistas mais parecidas com as que usamos no dia a dia, com peças coloridas e estampadas, podemos nos inspirar em nossas produções de trabalho, revelando em alguns detalhes, traços da nossa personalidade.

Continua após a publicidade

3- Qual dica daria para quem quer apostar em peças coloridas no trabalho e na vida?

Uma boa estratégia para quem ainda tem receio de ousar é trazer esses elementos nos acessórios e calçados. Já para quem adora adotar novas tendências sem medo, o color blocking feito com peças de alfaiataria pode ser uma boa pedida! O ideal nesse caso é trazer, peças em tons mais fortes e para suavizar, trazer uma camiseta em outro tom mais claro. Para quem adere ao color blocking, é interessante investir em bons colares que ressaltam a produção e se manter mais básica e neutra nos calçados, tamancos brancos, que estão em alta no momento podem funcionar bem.

Agora além de ficar atualizada, você também pode se inspirar nas cores e no estilo de cada jornalista que aparece na televisão. A temporada pede e dá sim para sair do “preto e branco” até em ocasiões formais.