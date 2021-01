O simbolismo nos looks roxos que roubaram a cena na posse nos EUA

Nesta quarta-feira, 20, Joe Biden e Kamala Harris juraram a Constituição americana, tornando-se assim o 46º presidente dos Estados Unidos e a primeira vice-presidente de origem afro-asiática, respectivamente.

Horas antes da cerimônia de posse no Capitólio, Harris publicou em seu Twitter um vídeo homenageando as mulheres que a antecederam na luta política. “Estou aqui hoje por causa das mulheres que vieram antes de mim”, escreveu a vice-presidente. No vídeo, além de sua própria mãe, ela incluiu também ativistas sufragistas e do movimento pelos direitos civis, além de atletas e outras governantes.

I’m here today because of the women who came before me. pic.twitter.com/ctB9qGJqqp — Kamala Harris (@KamalaHarris) January 20, 2021

Mas as homenagens não pararam por aí e Harris tampouco foi a única. Comprovando o poder da moda enquanto canal de expressão política, os looks escolhidos pela vice-presidente e outras mulheres que compareceram à cerimônia vieram carregados de simbolismo.

Tanto Kamala quanto Michelle Obama escolheram criações de designers negros para a ocasião, usando peças assinadas pelos estilistas Christopher John Rogers e Sergio Hudson. O primeiro, aliás, considerado um dos novos queridinhos de Nova York, já vestiu outras poderosas mulheres da cena política e cultural estadunidense, como Alexandria Ocasio-Cortez, Zendaya e Lady Gaga.

Mas foi através de uma cor que uma das maiores mensagens da posse foi transmitida. Da combinação monocromática de amora da Obama ao violeta de Harris e Hillary Clinton, o roxo (em suas muitas variações) marcou a cerimônia de maneira que dificilmente pode ser considerada acidental.

Afinal, junto com o verde e o branco, a cor foi adotada pelo movimento sufragista como um dos símbolos da luta pelo direito ao voto feminino nos séculos 19 e 20. Além de ser uma cor associada à nobreza de espírito que corria no sangue das mulheres sufragistas, o roxo também representava liberdade e dignidade, sendo usado em broches, fitas e faixas como forma de identificação, facilitando que uma ativista reconhecesse outra ao encontrá-la. Não à toa, a cor também foi adotada pelo movimento feminista anos depois.

Uma segunda possível inspiração apontada para explicar a escolha do roxo por Kamala – que o usou em outras ocasiões ao longo da corrida presidencial –, pode ter sido Shirley Chisholm, a primeira mulher negra eleita para o Congresso americano e a se candidatar para a presidência dos Estados Unidos. Durante sua campanha, em 1972, Chisholm também fez bastante uso da cor.

Além disso, uma vez que a mistura de vermelho e azul – cores que representam, respectivamente, os partidos Republicano e Democrata – resulta em roxo, algumas pessoas especulam que ao optar pelo tom, elas também tentaram passar uma mensagem de união e bipartidarismo durante a cerimônia.

Apenas a primeira-dama Jill Biden fugiu à regra, trajando peças azuis da grife novaiorquina Markarian, de autoria da designer Alexandra O’ Neill. Talvez porque já tivesse adotado o roxo (inclusive para as luvas e máscara de proteção) para a noite anterior, 19, durante a cerimônia de homenagem às vítimas da Covid-19 no Lincoln Memorial, em Washington.

