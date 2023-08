As sapatilhas voltaram! Saiba como apostar nos diferentes modelos

A sapatilha tem todos os requisitos para ser o must have das próximas estações. A Semana de Moda de Copenhague, que aconteceu no começo de agosto, foi dominada por esse tipo de sapato, em seus mais diversos modelos. Para além do mundo fashion, o calçado caiu no gosto de Jennifer Lopez, Jennifer Lawrence e da Princesa de Gales. Sim, Kate Middleton adora praticidade, conforto e estilo, três qualidades que se unem neste tipo de calçado.

“Celebridades como Brigitte Bardot, Twiggy e Audrey Hepburn ajudaram a tornar as sapatilhas um item must have. Contudo, foi nos anos 2000 que elas realmente se popularizaram, principalmente fazendo dupla com a calça skinny. Confortáveis, femininas e práticas, se tornaram o calçado mais utilizado pelas mulheres no Brasil e no mundo. Mas, como todo ciclo de vida de uma tendência e produto de moda, a sapatilha também teve seu declínio”, diz Patricia Schneid, gerente de estilo da Dafiti.

É um sapato que pode ser usado para o trabalho, com alfaiataria, ou de uma forma mais descontraída, com saia maxi, bermuda jeans e outras peças.

“Atualmente, com a tendência y2k,vemos uma nostalgia dos anos 2000 que traz de volta os principais itens de moda da época. A sapatilha volta a ganhar o seu lugar de destaque no ranking dos itens mais desejados pelas fashionistas”, ressalta Patrícia. Abaixo, você descobre os modelos que estão em alta e, claro, como utilizá-los.

Tipos de sapatilha

Balletcore

“A sapatilha volta com sua estética de origem, inspirada no ballet: com o bico bem redondo e ‘cabedal’ muito feminino e delicado”, explica Patricia Schneid. Esse modelo vai bem com saias longas ou uma estética mais preppy, com saia plissada, ou um shorts de cintura alta.

Sapatilha punk & rock

Patricia diz que algumas marcas trouxeram as sapatilhas com laços refinados, enquanto outras, como a Miu Miu, preferiram modelos com influências do punk e rock. Há opções com rebites e spikes, com uma roupagem mais agressiva, e as versões com ornamentos coloridos. Essas são tão versáteis quanto as clássicas, vão com jeans e looks mais românticos.

Sapatilhas de tiras

“Algumas marcas propuseram modelos mais modais com metais e amarrações. Outras com tiras de elástico sobre o pé. A tendência está tão em alta que até tem influenciado os scarpins, que também surgem com o bico arredondado e salto baixo geométrico”, conta. Três tiras de amarrar, em uma vibe bem Mary Jane, também estão bem presentes nas novas sapatilhas, que ornam com vestidinhos, saias longas e o bom e velho jeans.

O básico fashion

Ainda é possível encontrar as sapatilhas clássicas, pode ficar tranquila. “Há uma variedade de materiais e acabamentos, que vão desde o couro até o material sintético. Vemos modelos com acabamento liso fosco, que chamamos de napa, e até os metalizados”, conta Patricia.

Conforto em primeiro lugar

O modelo mais clássico e básico vem em novas cores e acabamentos, como glitter e metalizado. Ótimo para dar um up em looks de trabalho. “Enquanto outros estão optando pelas cores mais básicas e com a vibe mais anos 2000. Mas já vimos que as adaptações trouxeram amarrações, fivelas e até meias para acompanhar”, completa.

E você, está pronta para usar?