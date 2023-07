5 looks com mocassim par usar no trabalho com elegância

Ele sai do escritório direto para um date, jantar, festa ou qualquer outro evento que exija um pouco mais de sofisticação: o mocassim é o melhor calçado para mulheres práticas! Estiloso e com um toque descolado que se adapta a diferentes ambientes, prova que o reinado dos sapatos confortáveis veio para ficar. Se você quer inspirações de looks com mocassim para usar no trabalho – e, depois, quem sabe outros compromissos – veio ao lugar certo!

A história da peça começa no século 17, a partir da criação de um calçado fechado, sem amarrações, feito pelas tribos nativas estadunidenses. A propósito, o nome veio da palavra makasin, que é “sapato” na língua Powhatan, falada por povos que viviam na região da Virgínia. Nos anos 1950, as marcas, principalmente a Gucci, passaram a incrementar o item em suas coleções, o que colaborou para o desejo e, consequentemente, popularização do mocassim.

Quem reviveu esse calçado, porém, foi o Tik Tok, com os usuários influenciando uns aos outros – mais de 417,4 milhões de pessoas visualizaram vídeos com a hashtag #loafers, termo usado no exterior para designar o modelo com a sola separada do couro. Nesse meio tempo, foram incrementados franjas, correntes, tamanhos variados e outras características, e essa evolução chamou a atenção de públicos distintos.

Mas o que significa usar mocassim? “Essa gama de possibilidades permite transmitir diferentes mensagens. Eu diria que atualmente a principal delas é a imagem jovial e despojada, que normalmente aparece independente da composição com ele”, explica o stylist Cadu Crevelario.

Looks elegantes com mocassim

Parte dos trabalhos exigem sofisticação nas vestimentas, mas não precisa ser o mesmo de sempre! “Quando falamos sobre produções elegantes, não devemos ficar presos ao look mais inflexível. É possível compor com blazer, saia e meia-calça durante o inverno, por exemplo.”

Mocassim com jeans

“A calça jeans com uma t-shirt é ótima para um dress code menos rígido, por mesclar a elegância com o descontraído. Inclusive, a jornalista Mari Palma, da CNN Brasil, é uma ótima referência nesse aspecto, pois ela sempre compõe o look de apresentadora com algo divertido e chique”, aponta. Ele completa afirmando que você pode jogar um blazer por cima como toque final, ajudando ainda mais a utilizar um só look para ocasiões diferentes.

Looks fora do óbvio com o mocassim

Fugir do óbvio com o mocassim não é das tarefas mais difíceis, considerando que o modelo consegue transitar entre diferentes modas e ocasiões. Aqui, o mais importante é levar em conta sua autenticidade, segundo o profissional. “Respeite seu estilo próprio! Nos dias atuais, o mocassim é um peça-chave que combina com vários looks. Se você prefere, por exemplo, um visual despojado e tem essa possibilidade no trabalho, aposte nas leggings, shorts e blazer.” O principal é que você pense em usar de formas distintas, sem precisar fugir do que gosta.