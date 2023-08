6 formas de usar saia longa, a tendência do momento

Saia de perto, elas estão com tudo! Trocadilhos à parte, as saias longas, ou maxi, chegaram para provar a força do street style: popularizadas nos anos 1970, entraram para a alta moda 15 anos depois, aparecendo no desfile da Chanel. Hoje, no combo tendências de passarela, rua e TikTok, voltaram para as trends do momento.

Seja romântica, clássica ou criativa, você pode contar com a versatilidade da peça para montar visuais de tirar o fôlego. “Os diferentes cortes e materiais usados nas saias longas permitem criar produções diversas, para os mais variados gostos“, explica a fashionista Jess. Nada melhor, então, do que trazer inspirações para os múltiplos estilos, né? Vem com a gente.

Saias longas par as românticas de plantão

Saias soltas, com candy colors ou estampas, comunicam um look romântico, segundo a especialista. Mas não basta utilizá-las para ter esse efeito: é preciso também analisar o restante do visual. Peças de renda ou mangas bufantes, nesse sentido, ajudam muito.

Saia longa elegante

Roupas lisas e combinações monocromáticas transmitem sofisticação, é verdade, mas os sapatos também têm poder. “Botas e saltos fazem total diferença ao serem combinados com saias longas”, diz Jess. Couro e cores neutras também são possibilidades interessantes, conforme ela analisa.

Looks criativos com saia longa

Continua após a publicidade

O estilo criativo esteve em alta com a tendência das dopamine colors em 2022. De lá para cá, muita coisa mudou, como a chegada do quiet luxury, mas ainda há quem encontre no estilo criativo uma potência para se expressar. As múltiplas cores no look, como a blusa amarela, o jeans azul, a sandália verde e a bolsa listrada, colaboram para passar essa imagem.

Sensualidade, romance e elegância

Quem ama unir o estilo sexy, elegante e romântico em um só visual descobre nas saias longas uma verdadeira mão na roda. Basta apostar na opção lisa e reta com uma blusa composta por recortes e rendas para obter a mistura desejada.

Saia longa em look esportivo

Já imaginou usar camiseta, saia longa com cor vibrante e tênis, todos juntos? Por mais distante que pareça, existem looks que apostaram nessa produção pouco comum e demonstraram como a junção de itens tão diferentes pode resultar em visuais incríveis.

Look discreto com saia longa

Chegou o momento das fás de produções básicas e que, ao mesmo tempo, são ricas de detalhes! Saia longa branca, camisa social da mesma cor, bolsa pequena com uma cor vibrante, óculos de sol e um maxi brinco vão fazer seu dia. “Para o trabalho, vale a camisa social branca sendo usada para dentro da saia, pois isso passa um ar mais sério, necessário para esse tipo de ambiente”, finaliza Jess.