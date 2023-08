7 marcas da Fashion Week Copenhagen para ficar de olho

A Semana de Moda de Copenhage (Copenhagen Fashion Week) começou na segunda-feira (07) e vai até sexta (11). Muito além das tendências, a Fashion Week Dinamarquesa promove práticas sustentáveis na indústria da moda, um dos principais motivos de sua guinada nos últimos anos. Fora das passarelas, acontecem também palestras, workshops e exposições visando inovações e sustentabilidade – celebrando estilistas talentosos e modernidade. E, acredite, vale a pena conhecer e ficar de olho nas marcas que passam por lá!

Grifes como Saks Potts, Marimekko, Cecilie Bahnsen têm ganhado relevância no mundo da moda. Essas e outras contemplam nossa lista de 7 marcas da Copenhagen Fashion Week para ficar de olho nas próximas temporadas.

Rotate Birger Christensen

A Rotate Birger Christensen, uma marca sediada em Copenhague, foi fundada por duas personalidades do cenário urbano da região: Jeanette Madsen e Thora Valdimars. Divergindo das peças básicas do cotidiano, a marca traz roupas de festa com silhuetas dramáticas em tecidos marcantes, clara referência aos anos 1980. Lantejoulas e tecidos brilhantes são o foco das peças.

Cecilie Bahnsen

A estilista Cecilie Bahnsen é conhecida por seu avant-garde, com silhuetas românticas e modelagens etéreas. A estilista traz um design muito característico em suas peças: mangas bufantes, volumes e uma dose de drama. A marca está disponível no Brasil, e é possível encontrar peças na Farfetch. Com a pegada sustentável, Cecilie confecciona suas coleções com tecidos eco-friendly.

Holzweiler

Holzweiler desempenha um papel de destaque na Semana de Moda de Copenhague. A marca foi criada pelos irmãos Susanne e Andreas Holzweiler em 2012, como o foco apenas em lenços. Anos depois, rolou uma expansão e nasceu a primeira coleção prêt-à-porter. As roupas trazem a união da beleza com a funcionalidade. Também há coleções disponíveis na Farfetch.

Stine Goya

A estilista Stine Goya mostra um lado cativante da moda, unindo alegria e cores em suas peças. A marca, que leva seu nome, foi criada em 2006 e se destaca pela ousadia das cores, estampas e tecidos. Através de designs únicos, Stine consegue trazer coleções atemporais e modernas com uma pegada criativa. Alfaiatarias, volumes, oversized e muito brilho não faltam em suas peças. Essa marca também está na Farfetch.

Baum Und Pferdgarten

Outra marca com muita alegria e ousadia (e também disponível na Farfetch) é a Baum und Pferdgarten, que foi fundada em 1999 por Rikke Baumgarten e Helle Hestehave. O nome é difícil de pronunciar e, na tradução para o português, significa jardim de árvores e cavalos – bem poético. As coleções vêm com uma diversidade de cores, texturas e estampas.

Saks Potts

Queridinha de Kylie Jenner e Bella Hadid, a Saks Potts é moderna e minimalista. Um ponto em comum de quase todas as grifes citadas aqui, aliás, é o foco em peças atemporais, que resgatam antigas tendências e as modernizam em roupas que dificilmente vão sair de moda. Dá para encontrar algumas roupas da marca também na Farfetch.

Marimekko

É fácil de encontrar peças da Marimekko em uma coleção em parceria com a Adidas. A marca foi fundada em 1951 pela artista Armi Ratia e sintetiza uma estética encantadora, com estampas geométricas e florais, e muitas cores. Outra marca que trabalha muito a alegria, efeito dopamina certeiro.

