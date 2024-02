5 maneiras de usar legging preta fora da academia

As leggings estão de volta com tudo! A peça sempre foi sinônimo de versatilidade e conforto, mas ,ao mesmo tempo, perdeu sua potência quando passou a ser considerada item exclusivo das academias. Sua versatilidade, no entanto, vai muito além disso: separamos 5 inspirações para você usar legging preta fora da academia.

Legging preta com botas

Beyoncé já ditou uma nova tendência, tanto para a moda quanto para a música: o cowgirl está de volta, e não tem maneira melhor de se aventurar no estilo do que com a ajuda de uma legging preta.

Os destaques do look vão para os chapéus de cowboy e as jaquetas de couro modernizadas, que casam bem com a peça esportiva.

Aposte em uma jaqueta de couro ou veludo no estilo country, podendo até ousar com detalhes como franjas e padrões xadrez.

Misture a legging com peças neutras e elegantes

Um truque clássico para a estilização da legging é não abusar em peças chamativas para os complementos, optando por uma estética minimalista e fora de exageros.

Aposte na peça com camisas alongadas ou com formatos interessantes, mas que estejam em cores neutras ou claras. Bons cortes e tecidos ajudam a elevar o look.

Para complementar, não tenha medo de sair do comum nos sapatos, elegendo um bom salto para fechar a produção.

Legging com sobretudo

Uma das grandes vantagens da legging é que ela serve tanto paro o frio quanto para o calor, e é isso que criou uma das inspirações preferidas das fashionistas: a composição com sobretudos ou trench coats.

É inegável que os sobretudos roubam a cena de um look desenhado para os dias mais frios ou, inclusive, para eventos mais elegantes, e pedem por peças mais simples para acompanhar para não cair no exagero.

A mesma lógica pode ser incorporada com outras peças de alfaiataria, como blazers.

Confie no oversized

Outro segredo é brincar com as proporções: como a legging é justa, trazer outros itens larguinhos torna tudo mais equilibrado e elegante.

Por isso, não se afaste da possibilidade de combiná-las peças oversized – desde blusões até vestidos. As cores neutras, mais uma vez, ajudam a compor com segurança.

