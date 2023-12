Você já parou para pensar o que se faz com as fardas de policiais que não são mais usadas? Se é possível fazer roupas em uma impressora 3D? Ou se existem lingeries feitas exclusivamente para mulheres trans? Esses e outros questionamentos foram feitos por mulheres, que entenderam o real significado da sigla ESG, de Environmental, Social and Governance, e criaram negócios com genuínas preocupações com a parte Ambiental, Social e Governança na moda brasileira. Aqui, revelamos 5 marcas de moda sustentáveis para conhecer e apoiar.

Durante a 7ª edição do Brasil Eco Fashion Week (BEFW), evento com foco na economia circular e criativa dentro da moda, além das práticas sustentáveis que podem ser inseridas nessa indústria, as microempreendedoras puderam fazer um pitch, ou discurso, no projeto Empreendedoras da Moda Mais Sustentável, promovido pelo Instituto Lojas Renner em parceria com o Brasil Eco Fashion, para angariar investimentos para seus negócios.

“Eu estava prestes a desistir. Eu não era da moda, sou da área da saúde, e foi muito difícil fazer essa transição. Aprender a modelar, conseguir as coisas, aprendi a fazer tudo sozinha. Eu patenteei as minhas peças assistindo vídeo no YouTube, pois não tinha dinheiro para pagar um escritório de advocacia. Agora, com essa conquista, é uma resposta de Deus, pois eu já estava desistindo”, disse Silvana Bento, idealizadora da Truccs, empresa especializada em calcinhas para mulheres trans.

Além do Empreendedoras da Moda Mais Sustentável, o BEFW trabalhou o tema Ecoinovação e Desenvolvimento Sustentável, com uma agenda gratuita, que contou com um mercado eco, desfiles, exposições, workshops, rodas de conversa e experiências interativas. Abaixo, confira 5 marcas que prometem inovar a forma como entendemos a moda dentro da sigla ESG:

Marcas de moda sustentável para conhecer

Truccs

Formada em Técnica em Hemoterapia em 2008, Silvana Bento atuou na área da saúde até a fundação da Trucss. Ela acompanhou a dor e até a perda de pacientes mulheres trans, que não podiam ir ao banheiro e nem se hidratar o dia inteiro, por esconderem o órgão genital e não criarem um volume frontal.

“Assistindo tantas pessoas passarem por problemas reais, tive que fazer algo a respeito. Comecei a criar, e, desde então, a Trucss leva uma solução única para muites. É sempre gratificante poder levar uma solução necessária para as pessoas”, conta Silvana.

NewSew 3D

Camila Monteiro é modelista 3D e desenvolvedora de software, mais conhecida por seu trabalho de moda com impressão em 3D e pela fundação do coletivo Codivas , uma rede de mulheres em tecnologia.

Após diversos estudos e testes como hobby, foram feitas as primeiras peças de roupa 100% impressas. “Acredito que a impressão 3D pode revolucionar os processos de fabricação ética e justa no mundo, deixando os robôs fazerem os trabalhos repetitivos, deixando assim nós humanos com a parte de criação”, diz Camila, que utiliza tecidos telados, tipo tule, feitos em impressoras 3D, que possibilitam a montagem em casa, conforme a vontade e a criatividade do cliente.

Namah

A Namah é uma marca de vestuário feminino, criada para tornar a sua relação com a roupa mais confortável. Comandada por Maria Navarro, ela faz peças voltadas para a alfaiataria e lingerie, e tem diversos projetos sociais, como o Projeto Libertas.

“O foco é ministrar oficinas profissionalizantes de costura para mulheres detidas no sistema prisional do Estado do Rio de Janeiro. A proposta se volta não apenas para o ofício de costureira, mas para a utilização da moda como uma ferramenta de empoderamento, orientação para o trabalho e empreendedorismo”, explica Maria.

Equal Moda Inclusiva

Criada por Silvana Louro, a Equal Moda Inclusiva nasceu na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, em 2011, com 2 anos de pesquisa de campo e estudos de modelagens diferenciadas.

“O desafio inicial de produzir roupas adaptadas foi substituído pela satisfação em participar do debut das pessoas com deficiência na moda e na beleza. Além de uma inédita experiência de compra conjunta, entre pessoas com e sem deficiência. Sempre vamos ter o compromisso de buscar inovações e novas possibilidades que vistam diferentes corpos”, revela SIlvana.

Projeto Milieco

Como policial militar na Bahia, Adjaneara Costa teve a ideia de revolucionar o descarte do fardamento militar, fazendo a reciclagem dos tecidos e transformando-os em mochilas, necessaire, bolsas, bonecos e muito mais.

“Na Bahia, há 35 mil policiais militares em atividade e mais 15 inativos, e nós começamos a perceber a necessidade de possibilitar um descarte seguro e que não representasse uma agressão ao meio ambiente, já que as fardas não podem ser reaproveitadas por civis. As peças são feitas com tecidos de alta resistência, que levam cerca de 30 anos para se decompor no meio ambiente, mas, geralmente, elas são incineradas. Não podemos deixar isso acontecer”, reforça Adjaneara, que faz o trabalho em solo baiano, mas quer que o projeto alcance nível nacional.

E então, já conhecia alguma destas marcas?

