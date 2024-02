Mais é mais! Como apostar na moda maximalista

Já ouviu falar em moda maximalista? Esse estilo está intimamente ligado ao uso e até mesmo empilhamento de peças e adornos, de tudo aquilo que não é considerado “essencial”. Misturas de cores, texturas, materiais e estampas, além de peças maiores, fazem parte dos recursos visuais dessa estética.

“O termo está relacionado à ideia do decorativismo e, para muitos, à ideia do excesso, a uma estética dos excessos. O maximalismo se conecta com o desejo de individualidade e diferenciação, de um consumidor de moda que não se conecta com a ideia de silêncio e simplicidade de propostas estéticas como o quiet luxury”, explica Ana Vaz, consultora de estilo e idealizadora e diretora da Butique de Cursos.

Hoje, a estética voltou a ser uma tendência, isso porque, segundo a especialista, o estilo está conectado ao desejo de visibilidade, à busca pelos likes e destaques em redes sociais, mas também à ideia da diversão, do humor e da festividade.

Na moda, uma ótima referência para entender o maximalismo é a centenária Iris Apfel, decoradora americana que é dona de um estilo marcante e da frase “More is more, less is a bore” (mais é mais, menos é um tédio).

Como apostar na moda maximalista?

Para apostar em qualquer proposta da moda, é importante entender se ela faz parte da sua própria estética, do seu estilo, ou se pode se somar e se integrar a ele. Para quem está acostumado ao mais básico, ao “menos é mais”, o maximalismo pode intimidar.

“Por outro lado, ele pode ser usado de forma contida, em acessórios apenas: usando-se um maxi acessório com mistura de pedras/materiais, por exemplo, ou até mesmo uma composição de acessórios, como um mix de maxi pulseiras adornando um look mais minimalista”, diz Ana. Ou seja, vale sempre entender como uma novidade da moda pode ser adaptada a você – caso deseje.

Quais peças são maximalistas?

Bons exemplos do maximalismo são os brocados, os brilhos, as rendas, os bordados, as pedrarias, as franjas, as aplicações em geral, os acessórios em tamanhos maiores, em materiais brilhantes, coloridos, em formatos exuberantes; e modelagens mais amplas, volumosas, com detalhes como laços, babados e outros adornos.

Como não errar em looks maximalistas

A dica da especialista para quem está começando e tem medo de se sentir errado, é começar trazendo apenas um toque maximalista e ir adicionando mais espaço para esta estética aos poucos.

“Uma outra dica que pode ajudar é buscar elementos de conexão entre as peças, isso pode ser feito a partir do uso, por exemplo, de peças nas mesmas cores e tons, porém em formatos ou materiais diferentes, ou até mesmo o oposto: cores e tons distintos, mas em formatos e materiais iguais ou similares”.

Essa repetição traz ideia de organização ao maximalismo e pode realmente gerar conforto em quem prefere não ousar em tudo.

No exemplo acima, a Iris Apfel repete preto e cinza/prata tanto na roupa como nos acessórios. Apesar do look somar muitos itens, vemos todos ao mesmo tempo, como um grande bloco.

E você, está pronta para se divertir mais com a moda?