CLTcore: a tendência de moda inspirada nos looks de escritório

Adeus, escritório! Blazer, camisa e calça têm ganhado os restaurantes, as baladas e os encontros familiares, tudo porque a moda trabalho é a tendência do momento. Esse novo rumo às peças, graças a demanda por estéticas realistas e práticas, é chamado de businesscore – ou o apelido brasileiro, CLTcore.

O que é CLTcore?

Inspirado no código de vestimenta de ambientes formais, com ênfase em alfaiataria e influências dos anos 1990, essa abordagem valoriza elementos tradicionais do uniforme corporativo, mas dá um toque a mais de estilo por meio de combinações descontraídas.

Prova da tendência é que, nas últimas semanas de moda, o clássico assumiu o protagonismo, trazendo elementos tradicionais do guarda-roupa de trabalho para o cenário da alta moda.

Um fator bastante associado ao sucesso da estética está no audiovisual. Séries como Succession exploram figurinos mais associados ao ambiente do trabalho, o que causa desejo em quem assiste.

“Trazer a moda trabalho para o dia a dia permite um visual elegante e confortável”, explica Dapariz, influenciadora, fashionista e dona da DAAPZ.

Mais do que tudo, possibilita às pessoas um jeito prático de se vestir – muito diferente das últimas tendências, compostas principalmente por elementos nem sempre fáceis de combinar ou agradáveis de usar o dia inteiro. Quiet luxury, mermaidcore e kitsch estão aí para provar.

Como montar looks CLTCore

Combinar peças formas com informais é o segredo para arrasar, de acordo com a empresária. “Essa é a chave para uma transição suave e fashion entre o escritório e a vida cotidiana.”

Também é necessário possuir peças-chaves no closet, como blazers e calças de alfaiataria. Outro ponto levantado por Dapariz é optar por cortes mais descontraídos, posso assim você garante um visual divertido.

“A calça de alfaiataria pode ser combinada com uma camiseta estilosa e um tênis, criando um look contemporâneo e adequado para diversas situações informais”, exemplifica.

Como criar looks divertidos com camisas?

Dar um toque descontraído às camisas de trabalho é uma excelente forma de expressar estilo e personalidade. “Experimente usá-las de maneiras não convencionais, como amarradas na cintura ou com uma aba para dentro e a outra para fora da calça”, aconselha a fashionista.

Combinar camisas mais tradicionais com peças mais descontraídas, como shorts ou saias de tecidos leves, é outra dica. “Adicionar acessórios coloridos, como bolsas ou lenços, também é uma maneira divertida de dar vida ao look com camisa, tornando-o perfeito para um dia fora do escritório.”

Como usar o blazer no dia a dia?

O blazer pode ser adaptado de maneira versátil para diversas ocasiões do dia a dia.

“Para um visual descontraído, experimente combiná-lo com jeans e uma blusa mais casual. Para um toque elegante em eventos informais, use-o sobre um vestido estampado ou uma saia fluida.”

Lembre-se de que dobrar as mangas do blazer pode adicionar um toque moderno e casual ao visual. “Escolha cores e estampas que expressem sua personalidade e permita que o blazer seja uma peça-chave para looks autênticos e estilosos fora do ambiente de trabalho”, termina Dapariz.

Outras inspirações de looks CLTCore

