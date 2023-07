Casa de Criadores 2023: descubra tudo sobre o evento

A 52ª edição da Casa de Criadores acontece entre 12 e 16 de julho, no Centro Cultural de São Paulo. Com seus 25 anos de história, o evento evoluiu de semana de moda para plataforma de fomento à economia criativa, adentrando áreas como cultura, música e arte.

Desde suas últimas edições, o festival trouxe exposições que conectam a moda com outras linguagens artísticas. Um diferencial da próxima é que acontecerá uma feira para designers independentes, os quais podem estar ou não desfilando no evento.

Além disso, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo e em parceria com o ateliê de criação ATM LAB e o Centro Cultural São Paulo, promove a Oficina de Criadores, oferecendo gratuitamente qualificação profissional em moda com foco em sustentabilidade do dia 11 a 15 de julho.

A iniciativa tem como objetivo estimular o pensamento criativo através do reuso e reaproveitamento de materiais, além de incentivar os participantes a adotarem práticas artísticas e sustentáveis. Os estilistas Alexandre dos Anjos, Jorge Feitosa e Vicenta Perrotta ministrarão as aulas, que vão desde design, criação, transmutação têxtil, pedagogia do lixo, desenho técnico, corte, costura, modelagem, pintura até upcycling.

Todos os dias, haverá desfiles e, à noite, às 21h, apresentações musicais para encerramento, na sala Adoniran Barbosa. Em determinadas datas, além dos desfiles, palestras sobre economia criativa também serão disponibilizadas. Nos últimos três dias de evento, os jardins da instituição se tornam as passarelas.

Como o objetivo desse projeto é revelar talentos, são muitas estreias: Estúdio Cena (@estudiocena), Guilherme Valente (@guilhermevalente___), Sherida (@sherida_____), Lara (@roupas.lara), Jacobina (@jacobinaofficial), Volat (@volatbrand), Plataforma Açu (@plataformaacu) e SOUJÊ (@artsouje)

Inscreva-se para as oficinas em https://forms.gle/LwvEjTxkgaDWyRrs9