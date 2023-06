Como usar sombra branca? Veja truques e inspirações

De todas as cores de sombra, a branca costuma ser uma das mais duvidosas. Esse hit dos anos 2000 está de volta. Embora seja habitual buscarmos outros tons para os olhos, o branco pode realmente trazer um valor statement para a maquiagem.

Experimentar diferentes tendências de make é uma forma de aprender o que funciona melhor para você. Falamos com o beauty artist Celso Kamura para entender qual o melhor jeito de entrar nessa trend.

“Sombra branca é um case dos anos 2000, assim como o batom Snob da Mac, um rosa chiclete claro que era usado por todo mundo”, conta o maquiador. Mas como toda tendência, não se restringe a uma época.

“A sombra branca voltou! E pode ficar muito moderna, dependendo da maneira como você aplica e, claro, do estilo de quem está usando”, completa ele. Continue rolando para ver todos os motivos pelos quais a sombra branca é uma cor que pode ficar linda e causar um grande impacto.

Aposte em boas camadas de rímel

As sombras líquidas são ótimas escolhas para trazer tons de branco para o olhar, elas esfumam bem e você consegue controlar bem as camadas. Celso Kamura sugere contornar os olhos de branco e abusar da máscara de cílios – as coloridas, inclusive, podem dar um efeito incrível.

Efeito Glossy

A sombra branca tem um estigma, de fato, mas ela retornou com uma pegada diferente e não com a mesma ideia dos anos 2000, garante Celso Kamura.

A que remete a essa época, não funcionava em todo mundo e ficou bem datada (ainda que Julia Fox tente fazer acontecer). O efeito glossy é uma técnica que veio para ficar e consegue agregar o moderno.

Delineado com sombra branca e pedrarias

Com o auxílio de água micelar, bruma ou diluidor de maquiagem você consegue transformar uma sombra branca em pó em delineador. Ou você pode usar uma versão líquida para facilitar o delineado. Delineados gráficos e com pedrarias são mais uma opção para explorar tons de branco.

Sombra branca + delineado gatinho

Um delineado gráfico, feito com lápis ou uma sombra esfumada é outra forma de deixar um olho branco mais versátil. Essa é outra aposta de Celso Kamura.

Delineados flutuantes

“Fazer um risco no côncavo também é uma opção”, indica Celso Kamura. Esse traço pode ser feito com sombra branca ou com um delineador preto, usando o branco como base.

Sombra branca com muita cintilância

A cintilância é outra forma de usar esse tom. “Passando por cima uma sombra líquida em glitter (com fundo branco) eu acho incrível!”, sugere Celso Kamura.

Após essas inspirações, a ressalva que o maquiador faz é a seguinte: “Só não acho que volta aquela onda de usar um corretivo muito claro junto com a sombra branca, que fica parecendo um panda só contrário, aí eu acho meio esquisito”. Mas no geral, Celso confessa que adorou esse retorno.