Brasileira cria looks idênticos aos de Carrie, de “Sex and the City”

Sex and the City fez muito sucesso nos anos 2000 e até hoje os fãs se inspiram nas personagens Carrie, Miranda, Charlotte e Samantha em suas aventuras por Nova York.

A série é baseada no livro de mesmo nome, da autora Candace Bushnell. As histórias divertidas foram contadas em seis temporadas, entre 1998 e 2004. Seguida de dois longas, que dão sequência à narrativa contagiante.

O público se animou quando, no início deste ano, a HBO Max anunciou o revival And Just Like That… No entanto, a continuação será realizada sem uma das integrantes do quarteto, a Samantha, interpretada pela atriz Kim Cattrall. Uma das hipóteses para a ausência dela é um desentendimento entre as atrizes, que não foi confirmado pelo elenco.

Além do roteiro, a produção também se conectou com o público por meio do estilo das personagens. Inspirada em Carrie Bradshaw, interpretada por Sarah Jessica Parker, a social media Amanda Tavares é um exemplo dessa influência estética da série. Ela decidiu se vestir como a personagem, em um primeiro momento, por uma semana.

Após assistir todas as temporadas, Amanda percebeu que a moda da série era próxima da sua realidade e pensou: “Será que eu consigo recriar alguns dos meus looks favoritos?” Com isso, ela deu início às produções.

“Comecei caçando minhas inspirações. Em uma pastinha do Pinterest, reuni as fotos dos looks que eu imaginava que combinariam com meu estilo pessoal e formato do meu corpo“, conta. Depois de separar as referências, Amanda passou pelo menos 4 meses adquirindo peças em brechós e lojas de departamento.

Antes de bater o martelo em Carrie, ela analisou o estilo de todas as personagens e chegou à conclusão que a fashionista tinha um guarda-roupa com opções perfeitas para todos os corpos.

“De todas elas, a Carrie é a com o guarda-roupa mais versátil e atemporal. As roupas da Samantha são lindas, mas com formas muito elaboradas, muitos casacos, cores extremamente vibrantes e super high fashion. O estilo da Charlotte é muito preppy e conservador. E o estilo da Miranda é bastante andrógino e feito pro meio corporativo“, acredita.

As produções fizeram tanto sucesso nas redes sociais que Amanda decidiu estender o desafio por mais uma semana. “Afinal de contas quem não sonha em ter um guarda-roupa inspirado na sua série favorita, né?”, comenta.

A social media também planeja fazer outras séries de looks inspirados em suas personagens favoritas. Uma delas é Blair Waldorf, sucesso de Gossip Girl.

“Esse vai ser mais trabalhoso. Vou encomendar algumas replicas, porque é muito difícil de achar peças similares no meu tamanho e os looks dela são mais high fashion“, explica Amanda sobre o processo de montagem das produções.

Veja todos os looks de Amanda inspirados em Carrie:

✨Me vestindo como a Carrie Bradshaw por uma semana ✨ Dia 03: o vestido camisa pic.twitter.com/KynCBTt80T — Amanda (@petitemandie) April 30, 2021

✨ Me vestindo como a Carrie Bradshaw por uma semana ✨ Dia 04: look pra jantar com o Big. pic.twitter.com/ofTUEwm7q2 — Amanda (@petitemandie) May 1, 2021 Continua após a publicidade

✨ Me vestindo como a Carrie Bradshaw por uma semana ✨ Dia 06: look “barzinho com as amigas” pic.twitter.com/z0snJiVbWw — Amanda (@petitemandie) May 4, 2021

✨ Me vestindo como a Carrie Bradshaw por uma semana ✨ Dia 07: look pra sofrer em casa pic.twitter.com/uk0y8azFVQ — Amanda (@petitemandie) May 5, 2021

✨ Me vestindo como a Carrie Bradshaw por uma semana ✨ part. 2 Dia 05: 🥖🥐🇫🇷♥️✨ pic.twitter.com/XY5FIHWJIP — Amanda (@petitemandie) May 17, 2021

✨ Me vestindo como a Carrie Bradshaw por uma semana ✨ part. 2 Dia 06: basiquinha pra jantar no apê do Big pic.twitter.com/Ho3hTZqYic — Amanda (@petitemandie) May 18, 2021