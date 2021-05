Aprenda a montar looks estilosos com peças de alfaiataria e esportivas

Foi-se o tempo em que o look com peças de alfaiataria se resumia a uma composição totalmente formal. Com o tempo, o estilo passou a contar com novas possibilidades, apresentando-se como uma tendência cada vez menos rígida por meio de elementos utilitários e esportivos.

“A alfaiataria casual tem como base calças e blazers rígidos e as marcas começaram a transportar peças confortáveis a esse guarda-roupa formal”, diz Thiago Biagi, que é stylist das celebridades como, a atriz Marina Ruy Barbosa e as modelos Fernanda Motta, Yasmin Brunet.

Uma das artistas que é adepta da tendência é a cantora Rihanna, considerada um dos ícones mais importantes de moda da atualidade. A cantora costuma misturar blazer com roupa de academia ou apostar em um boné mesmo em um look totalmente formal.

Outra famosa que também já foi vista várias vezes usando um conjunto clássico de alfaiataria com um tênis moderno e colorido, por exemplo, foi a modelo Hailey Bieber, esposa do astro pop, Justin Bieber.

No Brasil, um exemplo que temos é Bruna Marquezine, que mistura harmonicamente os elementos em seus looks. A atriz já usou duas propostas diferentes. Na primeira, a composição é majoritariamente casual, sendo que o blazer é responsável pelo toque de sobriedade no resultado final. Já a segunda, ela apresenta uma proporção oposta com um conjunto de alfaiataria acompanhado por um top.

O truque da blusa amarrada para agregar um ar despojado ao look foi substituído pelas sobreposições, como podemos observar no streetstyle. Como fazer isso? “Um conjunto de moletom com um trench coat”, aconselha o expert.

Desperte a sua criatividade e a consciência de criar um estilo pessoal e fique à vontade de executar um bom look com o que você tem em casa. “Comece pincelando com o que tem, que você verá toda a diferença. Dificilmente uma combinação assim passará despercebida”, afirma o stylist.

Dicas para começar a misturar sem medo de errar:

Aposte em camisetas com calças estruturadas.

Em um look formal com blazer e calça sociais, por exemplo, experimente usar um tênis.

Bonés e moletons com camisas de botões, clássicos americanos, também fazem a diferença neste tipo de look.