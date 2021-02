Entenda por que Samantha não está no revival de Sex and City

Os fãs de Sex and City levaram um balde de água fria com a notícia de o revival da série na HBO Max não teria a personagem Samantha, interpretada pela atriz Kim Cattrall. Sarah Jessica Parker foi a responsável por comunicar o público sobre essa ausência.

“Teremos mais 10 episódios de ‘Sex and the City’, mas Samantha Jones não fará mais parte da história. Mesmo assim, ela sempre estará conosco”, lamentou a atriz ao responder um fã no Instagram.

Ao lado do escritor Michael Patrick King, a atriz conduz a construção da história do especial. Em entrevista para a TVLine, Casey Bloys, diretor de conteúdo da HBO Max, disse que “eles não estão tentando refazer Sex and the City” ao ser questionado sobre a ausência da personagem.

“Eles não estão tentando dizer que esses personagens estão revivendo seus 30 anos. É uma história sobre mulheres na casa dos 50 anos, e elas estão lidando com coisas com as quais as pessoas lidam na casa dos 50”, pontuou Casey. “Assim como na vida real, há pessoas que entram e saem das nossas vidas. Algumas voltam, outras não. Velhas amizades desaparecem e novas amizades surgem, é o ciclo da vida.”

A resposta do diretor abriu margem para os fãs retomarem a suposição sobre um possível desentendimento entre Cattrall e Parker, o que fez com que a intérprete da Carrie se explicasse nas redes sociais.

“Não sei de onde tiraram que não gosto da Kim. Eu nunca disse ou demonstrei isso. Jamais. Nosso grupo sempre terá um lugar para ela, não importa onde estejamos. Samantha faz parte de nós”, explicou a atriz no Instagram.

Entretanto, Kim já revelou em entrevistas que sua relação com a ex-colega de trabalho não é a das melhores e que teria sofrido perseguição nos bastidores por conta da repercussão que sua personagem tomou. A relação teria ficado estremecida a ponto de Cattrall não querer ter mais vínculo com o título.

Além de Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis integram não só o elenco como também a produção do especial, que promete abordar temas mais alinhados com o debate contemporâneo, como a luta antirracista e política.