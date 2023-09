Blazer (oversized ou alongado) é peça favorita das famosas em Veneza

O Festival de Veneza segue com grandes estreias, e se nos tapetes vermelhos os vestidos longos e brilhantes têm sido a norma, para os passeios diurnos o que parece imperar é o blazer – seja em versões alongadas ou oversized. Que tal se inspirar na maneira como as famosas vêm usando a peça por lá?

Looks das famosas no Festival de Veneza: blazers oversized e alongados

A atriz italiana Benedetta Porcaroli foi fotografada pelas ruas de Veneza com blazer oversized azul marinho, regata, saia de pregas e sapatilha com lanço – em um look que lembra o estilo preppy.

Outra a apostar no mix blazer + saia foi a blogueira de moda Carlotta Rubaltelli, que vestiu um conjunto metalizado. Para acompanhar, sapato plataforma nude e top cropped branco.

Continua após a publicidade

A atriz e modelo italiana Sveva Alviti combinou o blazer longo e oversized com calça de alfaiataria da mesma cor e scarpin prateado, uma boa opção para quem busca um look sofisticado e clássico para o trabalho.

Continua após a publicidade

A influencer italiana Marta Losito decidiu vestir preto da cabeça aos pés, com blazer oversized, bermuda de alfaiataria e mocassim com sola tratorada, um visual elegante, mas também moderno.

Já a modelo e apresentadora Ivana Mrázová optou por uma versão molinha e estampada do blazer, combinada com calça jeans branca e lingerie aparecendo.

Continua após a publicidade

Em outra ótima opção para o trabalho, a jogada de basquete Alice Sabatini usou o blazer longo azul claro com calça e camisa social branca, bem clássica. Nos pés, sandália prateada.

Continua após a publicidade

Em uma proposta mais divertida, a apresentadora Lea Gavino investiu no blazer oversized estampado, usado com colete e shorts na mesma padronagem.

E você, usaria algum destes modelos de blazer no dia a dia?

Continua após a publicidade