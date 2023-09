Os melhores looks do Festival de Veneza 2023

A 80ª edição do Festival de Veneza, o festival de cinema mais antigo do mundo, acontece até o 09 de setembro. E se ainda não podemos conferir os filmes que estão sendo exibidos por lá, pelo menos ficamos por dentro do que acontece nos tapetes vermelhos e, claro, nos looks que as artistas europeias estão apostando para as estreias. Aqui, trazemos alguns destaques destes primeiros dias.

Melhores looks do festival de Veneza

A atriz italiana Krizia Moretti apostou em vestido com silhueta simples e elegante, em seda, com detalhe de renda no tronco. Uma opção clássica, que fez bonito no tapete vermelho.

A atriz italiana Valentina Cervi foi outra a apostar em uma silhueta mais reta e simples, mas que ganhou um toque especial com o paetê bordô. Nas mangas e comprimento, os paetês criaram a sensação de plumas.

Continua após a publicidade

E, claro, o brilho teve muito espaço no evento. Milena Radulovic investiu em um longo de paetê preto com prateado que delineou bem toda a silhueta. Para completar, os cabelos com ondas ao estilo anos 1920.

Já a atriz francesa Elsa Zylberstein preferiu trazer o paetê preto aplicado em um conjunto de calça e blusa de manga longa, que criou a sensação de peça única. Nos pés, scarpin clássico de couro.

Continua após a publicidade

Martina Stella também escolheu o material cheio de brilho, mas em um longo evasê com leve transparência e costas cavadas.

Mas nem só de paetê escuro se faz um bom tapete vermelho, não é? A atriz francesa Annabelle Belmondo surgiu em um longo com corte simples, todo bordado com lantejoulas e canutilhos prateados.

Continua após a publicidade

Korlan Madi também passou longe do preto, com um longo fluido com cordões de paetê e cristais que deram um movimento especial ao look.

Adriana Lima não deixou de lado o brilho, mas, ao invés de recorrer ao paetê, optou por um tecido metalizado. O vestido longo e reto ganha um toque especial com o decote frontal e as costas nuas.

Continua após a publicidade

A atriz italiana Caterina Murino elegeu um vestido tomara que caia vermelho, com camadas curtas de tule bordadas com pedrarias. Para completar o visual, acessórios dourados e fios soltos.

A atriz israelense Hofit Golan foi outra a apostar nas camadas de tule, mas em um vestido longo rodado amarelo e dourado.

E então, gostou dos looks? Para mais novidades sobre o Festival de Veneza 2023, basta ficar de olho em Claudia!

Continua após a publicidade