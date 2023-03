Formal ou fashionista: se inspire com 5 tipos de blazer

Quando pensamos em uma roupa coringa, o blazer é uma das opções que vem à mente. Esse item não está mais limitado aos climas de outono e inverno. A peça saiu de um contexto masculino, se adaptou as estações do ano e se tornou ainda mais versátil. Para frisar isso, temos aqui 5 tipos de blazer e fotos para te inspirar a estilizar.

É sempre importante ressaltar que os padrões que a indústria quer encaixar em nossos corpos é algo bem last season. Quando for escolher um blazer, mantenha em mente que não há escolha ruim. O que te deixa confiante é o certo, a moda não tem limites. Tente entender suas proporções e quais modelos podem equilibrar sua silhueta – não encolhe-la ou modificá-la.

Blazer tradicional

Os modelos tradicionais possuem uma forma longa e estruturada. Semelhante a um paletó formal, é um item que pode ser usado casualmente. A peça normalmente se estende até a coxa e possui muitas cores. Vale investir em um que encaixe bem nos seus ombros e se adeque ao seu corpo no comprimento também.

Blazer oversized

O oversized é realmente a tendência mais quente dos últimos anos – e ainda bem, afinal, esse tipo de peça une conforto com muito estilo. O blazer em proporções maiores costuma ser mais alongado e espaçoso, com mais influência do guarda-roupa masculino. É uma peça que ficará mais solta no corpo e a ideia é essa.

Blazer transpassado

O blazer transpassado tem a estrutura do blazer tradicional, mas com o transpassado do botão – são duas fileiras paralelas de botões, com amplas lapelas frontais sobrepostas. A peça é blazer funcional para produções formais e casuais.

Capa

O blazer capa é uma releitura do item. Aberto nas laterais, a silhueta é estruturada, mas não há mangas, apenas uma ilusão de que estão ali. Não deixa de ser uma peça elegante e funciona em diversas ocasiões, especialmente se o clima estiver quente.

Blazer peplum

O blazer peplum foge um pouco do básico e do tradicional, ele é mais volumoso na cintura, criando um corpo ampulheta, marcando a cintura e enfatizando o quadril. O modelo tem uma pegada renascentista, lembrando os corpetes que os aristocratas usavam. A peça em alfaiataria é mais moderna e apesar de ser a mais fashionista da lista, ainda pode ser versátil. A Balmain trouxe roupas com peplum na Paris Fahsion Week deste ano.