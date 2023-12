Alexandre Herchcovitch estreia seu verão urbano na Casa de Criadores #53

Alexandre Herchcovitch abre a edição de verão da Casa de Criadores com sua estreia no evento, que chega à 53ª edição. Este é o segundo desfile do designer desde que retomou a direção criativa de sua marca autoral, em 2022. A nova coleção abraça o moderno e o contemporâneo, de uma forma bem comercial.

“Eu tive ótimas condições aqui na Casa dos Criadores estruturalmente e também casou muito com o tempo em que a minha coleção ficou pronta”, conta Herchcovitch.

A linha mergulha no mood praiano e no festivo, e o designer diz que bebeu precisamente da fonte do verão em seu desenvolvimento. Os looks podem compor uma ida à praia, seguida de um evento social.

A coleção, composta por 44 peças, mescla diferentes tecidos, temos couro, jeans, crepes, neoprene e tafetás de seda.

Como pede a estação, muitos vestidos, dos soltinhos aos mais estruturados, entre os longos e os curtos. Há uma riqueza de detalhes, com drapeado, balonê, recortes e peplum.

“Você consegue fazer qualquer coisa com a técnica de alfaiataria, tem uma inspiração um pouco vitoriana, com referência de camisolas. Há uma mistura, não é só praia”, explica Alexandre. A essência urbana de Herchcovitch cria um equilíbrio entre as peças mais leves.

Vemos também uma evolução de décadas, como ele mesmo citou a Era Vitoriana, e avançamos para os anos 1960, com os vestidinhos mini e retos, e as boca de sino de 1970 e 1980, com cores vibrantes e estampas geométricas.

O verão urbano de Herchcovitch será lançado em drops, a cada 45 dias, estratégia que o designer tem adotado desde que voltou a ser diretor criativo de sua marca autoral.

A Casa de Criadores começou ontem, dia 5, e vai até domingo, 10 de dezembro, com um lineup que abrange o melhor dos criativos brasileiros. Ao longo dos dias, teremos 29 desfiles no Centro Cultural São Paulo, além de oficinas, exposições e shows.

