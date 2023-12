Tássia Reis, Hodari e mais shows gratuitos na Casa de Criadores #53

A Casa de Criadores é um espaço dedicado ao apoio de talentos criativos, e a última do ano acontece entre os dias 5 e 10 de dezembro, no Centro Cultural São Paulo (CCSP). Como na versão anterior, a semana contará com desfiles, workshops, oficinas e uma série de shows gratuitos.

Entre os artistas confirmados temos Tássia Reis, Danna Lisboa, Hodari, Ian Wapichana, Fuzzuês e Iara Rennó, integrando moda, arte, música e exposições para encerrar cada dia de programação.

Para assistir às apresentações, é preciso garantir os ingressos com antecedência, seja online ou presencialmente na bilheteria do CCSP. Apesar da gratuidade dos shows, a entrada está sujeita à lotação das salas, portanto é recomendável garantir os ingressos o quanto antes.

Confira a programação completa:

Dia 05/12 — Terça-feira

19h — Sala Adoniran Barbosa

Continua após a publicidade

Show — Ian Wapichana

Dia 06/12 — Quarta-feira

21h — Sala Adoniran Barbosa

Show — Fuzzuês

Continua após a publicidade

Dia 07/12 — Quinta-feira

21h — Sala Adoniran Barbosa

Show — Iara Rennó

Dia 08/12 — Sexta-feira

21h — Sala Adoniran Barbosa

Show — Danna Lisboa

Dia 09/12 — Sábado

21h — Sala Adoniran Barbosa

Show — Hodari

Dia 10/12 — Domingo

20h — Sala Adoniran Barbosa

Show — Tássia Reis

Continua após a publicidade

Serviço:

Data dos desfiles: De 5/12 a 10/12, somente com convite;

Data das oficinas: De 5/12 a 9/12, somente alunos inscritos;

Data das exposições: De 7/12 a 18/12, aberto ao público;

Continua após a publicidade

Local: Centro Cultural São Paulo (CCSP) — Rua Vergueiro, 1.000, Paraíso, São Paulo — SP.