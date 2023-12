Blusa drapeada é tendência! Veja 5 inspirações de looks com a peça

Os detalhes fazem toda a diferença, inclusive na moda. O efeito drapeado, que bombava nos anos 1990, não deixa negar: ele tem conquistado cada vez mais corações por transformar a produção com pouco. Diretamente das passarelas para o street style, agora é o momento do franzido entrar no seu armário. Que tal se inspirar?

Looks com blusas drapeadas

Bata drapeada com jeans

Atire a primeira pedra quem nunca escolheu o jeans pela praticidade! A boa notícia é que agora você também pode apostar na blusa ombro a ombro com franzido para compor a produção – melhor ainda com um salto preto e uma bolsa prateada.

“Quem tem familiaridade com o estilo moderno se dá bem com essa proposta, porque o visual fica clean, mas ao mesmo tempo sofisticado. É como se apropriar da simplicidade para ganhar ousadia”, diz a consultora de moda Paula Santos.

Blusa drapeada em look romântico

Às apaixonadas, um modelo com mangas bufantes pode ser a melhor decisão. Junte isso a um short jeans, uma sandália com tiras entrelaçadas e uma bolsa de palha e tcharam: transmitir delicadeza e romantismo será fácil.

“Babados, laços e tecidos fluidos também ajudam a construir essa imagem. Detalhes rendados também são uma indicação para quem busca essa suavidade”, diz a profissional.

Blusa drapeada para quem busca um estilo elegante

Sinônimo de sofisticação, o combo calça de alfaiataria e blusa drapeada está entre os queridinhos das mulheres elegantes. O scarpin faz toda a diferença, sem esquecer dos braceletes dourados, óculos e bolsa, acessórios responsáveis por incrementar o look.

“Ao se identificar com uma produção mais clássica, ninguém precisa abandonar as tendências. O segredo está em procurar bons tecidos, em cores neutras e menos peças chamativas”, afirma Paula.

Prática

Seja para uma ida ao café ou restaurante, o visual simples e com elementos capazes de dar um up é a pedida. Nada melhor, então, do que unir acessórios com blusa drapeada e jeans descolado, certo?

“Colares, pulseiras e anéis trazem a ideia de que você está muito arrumada, mais do que realmente está. Portanto, vale a pena separar um tempo para deixar conjuntos prontos”, diz a consultora.

Recorte e modelagem perfeitos

A modelagem das roupas, quando bem feita, transforma qualquer composição. Observar as peças no próprio corpo, nesse sentido, é uma estratégia para descobrir se elas realmente te agradam, de acordo com a especialista.

Outro ponto é o recorte da blusa, que pode valorizar a região superior do seu corpo, trazendo sensualidade para seus ombros.