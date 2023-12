Alfaiataria sustentável de Tereza Santos: “Elevamos a um novo patamar”

A renomada estilista Tereza Santos é a mente por trás da marca Pronta. Reconhecida por sua trajetória de sucesso na moda, ela foi a responsável pela Patachou e por sua label homônima, ambas encerradas. Atualmente, ela lidera o TS Studio, um espaço onde desdobra sua expertise em projetos diversificados, abrangendo desde design até moda, além da criação de uniformes empresariais.

Com um currículo de peso na indústria da moda, Tereza Santos nos apresenta a Pronta. Um dos pilares fundamentais da marca, que surgiu em 2021, é a intersecção entre a versatilidade e o estilo atemporal, refletindo um compromisso com sustentabilidade. Batemos um papo com a estilista, que contou sobre sua fase atual.

“Eu tenho uma passagem muito grande pela moda e uma das frases que gosto muito de falar é que fizemos muita moda durante os anos 1980, 1990 e 2000. Até o ano 2005 ainda tinha Patachou, marca que marcou a geração. Eu sinto isso até hoje, ainda há um reconhecimento muito grande e recente”, conta Tereza.

Continua após a publicidade

“Com a Pronta, eu queria fazer algo completamente diferente, que fosse moda sem modismos. Foi com esse propósito de trazer esse conceito com esse nosso desejo do nosso de fazer essa moda que une lazer e trabalho, a workleisure. Trazer isso de uma forma muito verdadeira e ser fiel a esse propósito.”

A label traz a proposta de armário cápsula intercambiável direcionada à mulheres que prezam pela elegância sem abrir mão da praticidade.

Em união com a SENSIL® EcoCare, líder na produção de poliamida reciclada, temos roupas que visam uma vida sustentável, colocando peças de alfaiataria a um novo patamar.

Continua após a publicidade

“É uma outra proposta de uma alfaiataria, elevamos, verdadeiramente, a um novo patamar”, conta. Ela até questiona “será que vai dar certo algo sustentável em um terno elegante, né?” e vemos a confirmação em suas coleções.

O consumismo desenfreado e a falta de um caminho claro em direção à sustentabilidade e tecnologia geravam um descontentamento em Tereza. Unindo esse incômodo ao desafio de fundar uma marca com esses valores, surgiu a ideia da Pronta.

Continua após a publicidade

“Se não fosse por essa colaboração [com a Sensil], a marca não estaria onde está hoje, criando uma proposta direcionada para o futuro”, completa.

A utilização da poliamida reciclada impulsiona reduções expressivas nas emissões de CO2, fomentando uma abordagem consciente na moda. Isso permitiu que a marca solidificasse seu lugar no mercado, obtendo reconhecimento e envolvimento na causa sustentável.

Antes, a ideia de uma moda com esses valores, muitas vezes, traziam roupas mais casuais. A Pronta tem uma pegada diferente, unindo o workleisure, já citado por Tereza Santos, e o quiet luxury, em peças que zelam por uma estética sofisticada e confortável.

Continua após a publicidade

“Eu sempre fui muito a favor do conforto, sempre defendi como uma das principais premissas na era da Patachou e isso foi levado em todos os desenvolvimentos das coleções. E o que mais me motivava no processo criativo era o conforto. Essa continua sendo minha motivação, mas agora é um conforto com as características da sustentabilidade”, conta a estilista.

O reconhecimento da marca veio rápido, refletido não só nas interações online, mas também em um notável aumento das vendas na coleção Inverno 2023. Isso valida a crescente importância de marcas comprometidas com qualidade, conforto, durabilidade e sustentabilidade.

“A tecnologia, o design e a sustentabilidade são coisas que não dá mais para separar. Não dá para ser só design, só sustentável ou só tecnológico. Precisamos desses três pilares. Quando nós somos jovens tudo é um sonho, né? Depois nós ficamos mais responsáveis”, continua Tereza.

“O mercado é muito exigente, hoje temos inúmeras assim marcas incríveis. Então existe um movimento na moda muito bacana, muito atual e muito criativo. Como eu vou fazer diferença nesse universo tão grande, né? A soma de tudo isso fez com que nós chegássemos em algum lugar. São muitas opções e temos que respeitar toda a concorrência. Tínhamos que ter algo diferenciado para compor nossa marca”, completa.

Tereza Santos, com sua vasta experiência na indústria da moda e seu compromisso claro com a sustentabilidade e o estilo atemporal, passa a redefinir padrões com a Pronta. Sua visão resultou em uma proposta única e marcas assim nos fazem observar que a moda ainda precisa trilhar um longo caminho para que o mercado ofereça ainda mais opções sustentáveis.

Continua após a publicidade