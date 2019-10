Alerta tendência: acid jeans

Provando que a moda é cíclica, inúmeras tendências dos anos 90 fizeram seu retorno nas últimas temporadas. Mas chegou a vez da inesquecível década de 1980 dar o ar de sua graça no mundo fashion.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

Primeiro foram os babados, depois o neon. E agora é o acid jeans que volta com tudo. O efeito manchado já havia dado o ar de sua graça em desfiles das coleções verão 2019 de grifes como Dior e Stella McCartney e promete ficar em alta também durante 2020.

A princípio, as manchas eram criadas com o uso de água sanitária, mas hoje pode se alcançar o efeito também com permanganato de potássio, utilizando esponjas ou amarrando partes da peça para limitar os locais que serão desbotados.

A lavagem tem feito sucesso especialmente em calças, sobretudo as de modelagem mom jeans ou clochard. Mas também cai bem em jaquetas, shorts, macacões, saias e até vestidos! E, apesar de sua pegada naturalmente urbana, o acid jeans também pode compor looks mais sóbrios. Basta combiná-lo com peças básicas.

A seguir, separamos algumas inspirações de como usar a tendência. Confira:

Leia também: Alerta tendência: veja como usar bolsa de palha no dia a dia

+ 7 looks para trabalhar em dias de calor

PODCAST – Por que não sinto vontade de transar?