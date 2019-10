7 looks para trabalhar em dias de calor

A primavera chegou e as altas temperaturas já começaram a dar as caras pelo país. Nesses dias em que já acordamos com calor, surge a dúvida de qual roupa usar para trabalhar.

Isso pode parecer um grande desafio, principalmente se você trabalha em um ambiente em que há algumas regrinhas para a vestimenta, o famoso dress code. Por isso, a equipe de CLAUDIA fez uma seleção com looks bem legais para você ir trabalhar nos dias de calor sem perder a elegância. Confira!

O macacão é uma opção diferente para ir trabalhar em dias de calor e pode ser usado tanto em ambientes que exigem mais elegância e formalidade, quanto em lugares em que o traje casual é bem-vindo. No primeiro caso, pode ser combinado com um salto. Já no segundo, o tênis é um ótimo complemento.

A calça pantacourt também é uma ótima opção para quem não pode usar vestidos ou saias no ambiente de trabalho, mas não quer passar calor em dias quentes. Combinada com uma regata ou camiseta leve, o look fica bem fresquinho e continua sendo bem elegante.

A saia longa é outra peça que traz muita elegância e, ao mesmo tempo, deixa o look bem fresco. Um modelo que está muito em alta é a plissada, igual a foto abaixo. Combine o look com uma camiseta ou regata. Fica uma graça!

Pode apostar também na saia de comprimento médio, como a midi. Ela combina tanto com salto, quanto com tênis ou sapatilha. Inspire-se!

Ainda falando de saias, se o seu ambiente de trabalho permite usar uma peça mais curta, aposte nas feitas de couro sintético. Elas estão super em alta e deixam o visual bem moderno.

Em dias de calor, logo pensamos em um short. Para o trabalho, opte pelas peças mais sociais, que não são tão curtas e nem tão casuais.

É claro que não podiam faltar looks com vestido! A peça é a cara da primavera e do verão e, o melhor de tudo, ainda é uma opção confortável e bem fresca para os dias de temperaturas mais altas. Aposte tanto nas versões mais curtas – se o ambiente de trabalho permitir –, quanto nas mais longas!

