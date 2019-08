O que será tendência na moda em 2020?

Como já passamos da metade do ano, chegou a hora de começar a pensar nas tendências de moda para 2020. Algumas delas permanecem intactas das últimas temporadas – como o mom jeans – e outras retornam de décadas passadas, a exemplo das bijuterias de miçangas. Em geral, elas são confortáveis e podem ser práticas para o dia a dia.

Veja o que está bombando nas redes sociais

Confira seis tendências de roupas, sapatos e acessórios que prometem bombar no próximo ano.

Acid jeans

A lavagem “manchadinha”, que parece ter sido feita com água sanitária, já aparece nas passarelas das semanas de moda há algumas temporadas e agora o estilo vem forte. O jeans acid está disponível em várias peças, mas a mais popular promete ser a calça jeans, especialmente no modelo mom – que lembra as roupas das mães nos anos 90, com cintura alta e as pernas mais retas.

Babados

Nas últimas semanas de moda também pudemos perceber que os babados estão com força total. Eles aparecem nas mangas, na gola, nas saias e até em camadas, dando bastante volume. Ainda mais atuais, os babados assimétricos, especialmente na barra de saias midi, prometem ganhar as ruas.

Estampas

A oncinha e a estampa de cobra continuam em alta, mas a aposta agora será ainda mais ousada. Marcas famosas como Dolce & Gabbana e Louis Vuitton investiram em estampas coloridas misturadas e em looks com a estampa da cabeça aos pés. Esta última pode ser mais difícil de vestir, mas se quiser ousar, a dica é misturar cores, formas, estampas, dois tipos de animal print ou até duas peças da mesma estampa.

Sandália de tiras finas

O sapato da vez será a rasteirinha de tiras finas, bem minimalista. O modelo, que deixa quase todo o pé à mostra, já foi sucesso na sua versão com salto. A rasteirinha é muito confortável e perfeita para o verão.

Acessórios de miçanga

Diretamente dos anos 90, as pulseiras e colares de miçangas coloridas voltaram, parecidos com aquelas que comprávamos na praia. Os acessórios coloridos são perfeitos para trazer cor e um ar despojado para o look e o mais legal é poder misturar vários estilos diferentes.

Minibolsas

Para as bolsas também vale o minimalismo: elas devem vir super pequenas, para levar só o necessário. Geralmente com têm alças longas, o que as tornam ainda mais práticas e fáceis de carregar.

