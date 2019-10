Alerta tendência: veja como usar bolsa de palha no dia a dia

O que era exclusividade dos looks de praia e piscina agora tem um novo espaço para uso: as ruas. Com um efeito rústico, as bolsas de palha ganham uma nova cara com acessórios e formatos diferentes.

Para deixar os looks com a bolsa ainda mais despojados e “tranquilos”, aposte em peças e calçados que tenham cores ou elementos parecidos com a palha. Crochês e tricôs são excelentes opções!

Separamos 6 estilos para você montar várias combinações com a bolsa de palha!

Mini Bolsa

Bolsas pequenas são versáteis e servem justamente para quem não gosta tanto de levar as coisas na mão ou não é tão fã das maiores. Aposte em pequenos laços e assessórios com cores leves para deixar o look ainda mais versátil. Com formatos variados, você pode usar em diversos modelos e garantir personalidade e estilo.

Em dias quentes, as bolsas de palha são garantia de que você estará estilosa e confortável

As bolsas em formato quadrado parecem uma caixinha, são estilosas e cheias de personalidade

Bolsas arredondadas

Esse formato funciona pra qualquer material e, em palha, não poderia ser diferente: um ar mais descontraído, as bolas de palha nesse formato podem ser usadas até mesmo em dias frios ou chuvosos.

Amarre lenços nas bolsas para deixar seu look mais despojado

Parece difícil no primeiro momento, mas dá pra usar as bolsas de palha fora das praias e piscinas

Com vestido

Para quem gosta de ousar em bolsas maiores, usá-las com vestido é certeza de sofisticação no look. Aposte em rasteirinhas ou saltos médios para trazer um ar mais leve a sua composição.

Vestidos longos funcionam muito bem com bolsas grandes

Com looks leves

Se a sua ideia é não se produzir demais e usar coisas mais simples, a bolsa de palha dá match! Aposte em calças pantalonas, mom jeans, blusas ciganinhas ou até mesmo macacão. Na questão simplicidade, esse estilo de bolsa cai perfeitamente.

Looks simples e bolsa de palha: combinação perfeita!

