Força anos 80: manga bufante e babado estão de volta

Os anos 1980 foi marcado pela era da extravagância fashion. Seja através do poder das cores vibrantes, das sobreposições dos tecidos exóticos, das combinações de estampas mistas – ou por isso tudo junto!

As mangas bufantes e os babados, por exemplo, foram um desses marcos ousados e inspiradores do período. Atualmente, essas modelagens abandonaram a inspiração vitoriana para migrar para um ar mais contemporâneo na moda e estão fazendo o maior sucesso.

Confira algumas dicas para adotar a tendência no seu dia a dia.

De um ombro só

De um jeito ousado, mas sem perder o volume das camadas do tecido, o body ou a blusa de um ombro com a modelagem bufante é uma excelente opção para valorizar o colo e os ombros.

Releitura do clássico

Se o volume nos ombros lhe incomoda, as blusas presas no pulso com o volume destacado apenas no antebraço podem ser a escolha ideal. A dica é apostar em peças com cores da estação para modernizar ainda mais o seu look.

Vestido

Os vestidos que estão dentro da tendência, exploram sem medo o volume da manga e capricham nos babados. Quanto maior, melhor! A cintura marcada ajuda a modelar o corpo.

Combo querido

Se você gosta do estilo, não fique na dúvida entre usar uma peça com mangas bufantes ou com babados. Peças com as duas características são excelentes para quem quer abusar do poder da ousadia dos anos 1980 em uma versão moderna.

Para ter em casa:

Suéter mangas com babado, AMARO – R$179,90* Vestido com babado, Renner – R$69,90* Blusa Listras Manga Bufante, Riachuelo – R$119,90*

*Preços sujeitos a alteração