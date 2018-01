4 dicas de looks para dias quentes e chuvosos

A época mais quente não traz consigo somente os dias de sol: a temporada de chuva vem de brinde! O verão é a estação mais chuvosa do ano, deixando aquela característica sensação de “tempo abafado”.

É possível sair de casa estilosa e sem ser pega de surpresa. Para te ajudar, trouxemos algumas dicas e combinações para arrasar no look sem se molhar.

Botas

Sabemos que as sapatilhas são a cara do verão. Porém, em dias de chuva, não é uma boa ideia usar sandálias rasteiras e sapatos baixos abertos, a não ser que queira chegar ao seu destino com os pés encharcados!

Aposte em botas de cano curto, longo ou galochas. São super estilosas e combinam com qualquer tipo de roupa, além de te proteger de poças d’água.

Comprimentos curtos ou médios

Nada mais incômodo do que molhar a barra da roupa. Nesse caso, as peças longas -principalmente vestidos e saias- devem ficar dentro do guarda-roupa. Se você quer frescor, mas sem se molhar, aposte em tamanhos curtos ou médios. Você evitará o calor e não estragará seu look.

Sobretudo

Apesar do tempo quente, evite andar com os braços expostos ao tempo chuvoso. Para se proteger, opte por vestir um sobretudo – jaquetas jeans, cardigans fininhos e kimonos são opções legais. Ficar exposta à chuva no calor pode causar o tão temido choque térmico. Fuja dos resfriados!

Penteados e acessórios

Se as roupas longas não gostam da chuva, quem dirá o cabelo! Sabemos que o tempo úmido é par perfeito do bad hair day (frizz etc.). Para evitar que, durante o trajeto, seu cabelo entre em contato com o mau tempo, aposte em coques, rabos de cavalo, tranças e até mesmo acessórios simples como lenços e turbantes. Eles ajudarão a controlar os fios enquanto você se desloca para o seu destino.

Após essas dicas, abra seu guarda-chuva e curta seu dia em grande estilo!

