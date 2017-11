Cortes de cabelo têm o poder de mudar algo dentro da gente. Eles contribuem para fortalecer autoestima e podem ter papel transformador para quem quer marcar uma mudança de fase.

Confira as apostas do cabeleireiro Sandro Cassolari para os cortes que serão tendência no verão 2018.

Long bob

Pelo olhar dele ✨ A post shared by Camila Queiroz (@camilaqueiroz) on Feb 8, 2017 at 1:18pm PST

Com base quadrada e mais curto na parte de trás o corte chegou há algumas temporadas, mas veio para ficar. “As brasileiras gostam bastante desse modelo com a parte da frente mais longa”, fala Sandro. Vale investir em reflexos dourados para dar mais luminosidade ao visual.

Curto moderno

New look 💥 @brunoptl @gillalmeida @jeffporto_ @lukasuks A post shared by Fernanda Vasconcellos (@fevasconcellos) on Aug 10, 2017 at 6:04pm PDT

Vamos combinar: o pixie cut tem muita personalidade. E também é fresquinho! “O degradê do corte curto na nuca até o longo da franja, cria esse corte moderno”, diz Sandro. “E os reflexos claros na parte de cima destacam a parte superior do corte.”

Bob cut

Short hair lover. #workingday ⚡️ A post shared by Fiorella Mattheis (@fiorellamattheis) on Oct 31, 2017 at 5:28pm PDT

A atriz e apresentadora Fiorella Mattheis adotou esse corte depois de pintar os fios de rosa e voltar para o loiro. Mais curto, ele ajuda o cabelo a se recuperar, mas exige menos manutenção que o pixie. Bastantes reflexos super claros, principalmente na franja.

Estilo Joãozinho

Passei o dia com esses peixinhos 🐟🐠🦈 #snorkelling #phiphiisland #bellaaventureira #amazingthailand A post shared by Bella (@isabellasantoni) on Jul 12, 2017 at 8:16am PDT

“O supercurto, com os fios bem irregulares é feminino e uma grande aposta para próxima estação”, diz o especialista. Complemente o look com make de cores intensas e acessórios marcantes.

Long bob lob

@emrata 💄🍅❤️ A post shared by Hung Vanngo (@hungvanngo) on Nov 4, 2017 at 7:26pm PDT

Um pouco mais curto e mais repicado que o bob tradicional e com pontas desiguais. Dá para variar muito os penteados!

O novo longo

Sobre o dia de hoje que foi só o começo, pois a noite ainda prometeee!!! 🎤🎼 Fim de semana de muito trabalho! Uma ótima noite pra todos vocês, gente! ✨💕 A post shared by Wanessa Camargo (@wanessa) on Oct 28, 2017 at 5:24pm PDT

Corte um pouco abaixo da altura do ombro, l, bem repicado trazendo mais movimento e volume. “As mechas na frente dão mais luminosidade, tendência para o verão”, finaliza Sandro.