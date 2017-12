10 dicas para fios saudáveis no verão

Seja provocando ressecamento nas pontas ou desbotamento da cor, o verão maltrata muito os fios. Afinal, com o calor a gente se joga nos banhos de mar e de piscina, além de, muitas vezes, exagerar na exposição ao sol, não é mesmo?

Veja algumas dicas para que seus cabelos sobrevivam à estação mais esperada do ano.

1. Lave bem

Segundo a colorista Camila Gomes, do Jacques Janine Fashion Mall, do Rio de Janeiro, os cabelos e o couro cabeludo devem estar sempre limpos. “No verão, o suor, o calor e a umidade facilitam problemas como seborreia e caspa. Tire completamente o sal e o cloro dos cabelos após sair do mar e da piscina. É importante lavar os fios todos os dias para manter a raiz sempre limpa também!”, diz ela.

2. Máscara na bolsa

O terapeuta capilar carioca Alex Gomes, da Esmell Leblon, sugere que você escolha uma máscara capilar para esta época. “Guarde na bolsa de praia e aplique após o banho de mar ou piscina. É importante tirar o cloro e sal dos fios no chuveiro. Estes são os piores vilões de fios saudáveis”, fala Alex.

3. Maneire na química

“Não abuse de químicas nesta época do ano. Deixe os fios mais naturais, já que no verão as agressões aos cabelos são maiores, como vento, sol, mar, piscina. Isto vale também para uso de secadores e babyliss”, diz Camila.

4. Cuidado diário

Escolher um bom leave-in para uso diário é essencial! “Ele mantém os fios hidratados ao longo do dias. Se os seus fios forem oleosos, use em dias alternados”, aconselha Alex.

5. Não prenda os fios molhados

Apesar da vontade que dá manter o cabelo preso quando estamos debaixo do sol, isso pode afetar a sua estrutura. “Desta forma, os fios não secam 100% e a chance de fungos surgirem aumenta. Além disso, pode enfraquecer a raiz e causar queda”, alerta Alex.

6. Abuse das chuveiradas

Remova o cloro e sal ao sair da praia ou piscina. “É importante manter esta rotina para que os fios fiquem saudáveis e evite o ressecamento. Indico lavar os fios no chuveiro e um outro truque bacana é enxaguá-los com água de coco, que é ultra hidratante”, comenta o hairstylist Rudi Werner.

7. Lavagem suave

Evite xampu antirresíduo. Esse produto tem ação detergente limpando profundamente a raiz, eliminando resíduos, mas… “Não é indicado para ser usado nesta época do ano, principalmente por quem tem química nos fios, pois acaba sendo uma agressão maior já que entra em contato com sal, sol e cloro”, comenta o cabeleireiro Rudi Werner.

8 Já para o chuveiro

Não há problema em lavar os fios todos os dias. “Aproveite o verão, que é bem quente e úmido, e lave as madeixas diariamente, para retirar resíduos de sal, cloro e suor, que causam ressecamento e irritação do couro”, diz Camila.

9. Alimente-se bem

Cabelo bonito tem tudo a ver com dieta saudável. “Indico procurar um nutricionista, pois a saúde dos fios está diretamente ligada à alimentação”, diz Rudi Werner. Segundo o expert, principalmente nesta época do ano, a boa alimentação deve ser redobrada, para manter os fios ainda mais fortes.

10. Deixe secar naturalmente

Evite ao máximo chapinhas e secadores. “Suspensa, se possível, o uso de ferramentas térmicas nesta estação. Para uma festa pode usar, mas não diariamente. Os acessórios ressecam extremamente os fios”, finaliza Alex Gomes.