Como fazer seu cabelo crescer até o verão

A chave para o crescimento dos fios é cuidar do cabelo para que ele esteja sempre saudável e hidratado. Sim, se você sofre com cabelo seco e quebradiço, acompanhado de extremidades divididas, muitas vezes é difícil cultivar fios que passem dos ombros. Seguindo esses passos simples, no entanto, seu cabelo estará no meio das costas até o verão.

1. Cuide da base

Cuidar do couro cabeludo é indispensável – e fator mais importante para fazer o cabelo crescer. Deixar os folículos pilosos desobstruídos mantém os fios densos e em condições de crescimento. Pense em uma plantinha: ela não vai crescer se a terra estiver seca e rachando. Então, alimente seu cabelo por dentro, comendo muitas proteínas e mantendo seu corpo, pele e couro cabeludo cheios de umidade.

2. Lave, lave, lave

Ficar longe de produtos químicos agressivos e lavar com shampoos suaves e condicionadores nutritivos todos os dias é outra regra de ouro. É necessário manter os fios limpos e as raízes livres de quaisquer toxinas, excesso de oleosidade ou de outros resíduos que possam entupir o bulbo capilar ou danificar a cutícula. Se você sofre de couro cabeludo seco ou caspa, certifique-se de usar os produtos de cabelo adequados.

3. Elimine pontas duplas

Se livrar das extremidades divididas também é importante para o dano não subir haste acima e acabar com o seu “projeto cabelão”. A principal dica para garantir um crescimento rápido é cortar com regularidade. Sim, é sério! Cortar as pontinhas não leva mais de 20 minutos!

4. Maneire nas colorações

As tinturas podem causar ressecamento e até enfraquecimento dos fios (principalmente se estivermos falando de descoloração), o que impede o crescimento do seu cabelo. Prefira as livres de amônia ou espace os retoques o máximo que conseguir.

5. Dê férias para o secador

A dica final é evitar calor sempre que possível. Se não der para escapar, controle a temperatura e aplique proteção térmica.