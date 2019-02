10 terninhos da festa pós-Oscar que merecem sua atenção

Uma das coisas que mais esperamos ver no Oscar são as escolhas de looks dos artistas. Os vestidos são sempre deslumbrantes, ao mesmo tempo que os penteados e as maquiagens viram tendência.

Leia mais: O diamante de Lady Gaga deu o que falar no Oscar

A variedade de roupas usadas no tapete vermelho é impressionante. Mas, na festa pós-Oscar da Vanity Fair, as mulheres resolveram inovar e apostaram na elegância dos terninhos.

Separamos as 10 combinações mais interessantes de terninho que, com certeza, merecem sua atenção. Confira:

Angela Bassett

O decote com transparência é um dos pontos mais chamativos da escolha da artista, mas ainda é muito moderno. Em preto, o brilho no blazer e as franjas nas calças completam o visual.

–

Awkwafina

Fugindo do preto usual, a rapper foi pelo caminho do metalizado, usando um tom champanhe. Enquanto um lenço, no mesmo tecido do terno, decora a área do colo, as calças retas e longas cobrem os sapatos.

–

Leia mais: Oscar 2019 tem recorde de prêmios para negros e mulheres

Sarah Silverman

No estilo pianista, com uma cauda no blazer, o terninho da comediante é marcado por simplicidade, porém sem ser óbvio. Na clássica combinação de preto e branco, as peças foram combinadas com um sapato plataforma envernizado.

–

Diane Warren

Em um modelo mais largo, cheio de detalhes em paetê, o visual da cantora também foge do usual. Em um branco sólido, combinando com os calçados, o look foi quebrado com um mega colar.

–

Leia mais: CLAUDIA conversou com atrizes e diretora do filme Duas Rainhas; confira

Barbara Palvin

A modelo apostou no brilho para chamar atenção na noite. Seu visual era completamente coberto por um tecido listrado com aplicações em tom grafite. Os botões no blazer deram um toque clássico à peça. Para fechar, um salto neutro nos pés.

–

Sandy Powell

A figurinista decidiu ir completamente contra a ideia neutra dos terninhos e escolheu este modelo com listras em diversos tons e grossuras. Os acessórios – uma boina e um lenço pretos -, mais neutros, contrastaram bem com a estampa extravagante e os calçados plataforma.

–

Leia mais: Os looks do tapete vermelho no Oscar 2019



Danai Gurira

A atriz arrasou com o terninho completamente branco. Os detalhes, aqui, estão no corte das peças e no comprimento do sobretudo. Com acessórios brilhantes, o look exala elegância.

–

Taylor Hill

O penteado retrô escolhido pela modelo completou o visual clássico de seu terninho. Sólido, com uma gravata borboleta, nos moldes usuais, o toque final foram as calças skinny, que emolduraram o corpo.

–

Leia mais: Vestidos pink dominam o Oscar



Amy Poehler

Também com um modelo pianista, a atriz escolheu um recorte mais reto, sendo que a calça também cobre os sapatos. Para modernizar um pouco, a camisa usada apresenta babados no colo e a cola do blazer vem acompanhada com um broche brilhante, um ponto de luz.

–

Kelly Lynch

A atriz e modelo de 60 anos decidiu mostrar um pouco de pele, usando um top simples por baixo do blazer preto. A calça de cintura alta conta com uma barra mais curta, mostrando os sapatos em toda sua glória.

–

Veja mais: Alerta tendência: risca lateral nos cabelos do Oscar

Siga CLAUDIA no Youtube